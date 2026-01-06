28 जनवरी से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र, सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बना रही रणनीति

Rajasthan Vidhan Sabha Session: राजस्थान विधानसभा का सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है. कांग्रेस विधानसभा में उन तमाम मुद्दों को उठाएगी, जिनको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही है.

कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि 28 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है. इस सत्र का इंतजार सभी को रहता है क्योंकि इसमें सवाल लगते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा-जनता की सुनवाई नहीं हो रही

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी की ऐसी सरकार है जिसने दो साल में बजट घोषणाएं तो की लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बजट घोषणाओं को फिजिबिलिटी की बात कहकर निरस्त कर दिया गया. बीजेपी के चुनावी वादे अधूरे पड़े हैं और करीब 25 प्रतिशत बजट घोषणाएं अभी तक शुरू ही नहीं हुई हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तैयारी पूरी है और सदन में सरकार को सवालों के जवाब देने होंगे, भागने नहीं दिया जाएगा. किसान, कानून व्यवस्था, युवा, सड़क, स्कूल जैसे सभी मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा. पिछले विधानसभा सत्र में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने निलंबन के बाद विधानसभा से दूरी बना ली थी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा में सरकार से जवाब मांगेगी. टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि चुनावों की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है, जबकि जनता की सुनवाई नहीं हो रही है.

मंत्री सुमित गोदारा का कांग्रेस पर हमला

वहीं, मंत्री सुमित गोदारा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ बोलना है. बाकी दो साल में बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे, उनमें से 70 प्रतिशत वादे पूरे हो गए हैं. राजस्थान में हर क्षेत्र में काम हुआ है.

बीजेपी की सरकार में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है. यह चमत्कार भजनलाल शर्मा ने किया है. गोदारा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हमें बाद में घेरेंगी, पहले वह आपस में खुद को घेर रही है. कांग्रेस 5 से 6 गुटों में बटी हुई है. आजकल वे आपस में ही घेरने में लगे हुए हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अगर सरकार को घेरने का कोई विषय होता, तो कहीं न कहीं आंदोलन करती और आंदोलन में जनता भी आती. बीजेपी धरातल पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस भ्रांति फैलाने का काम करती है. कभी अरावली को लेकर भ्रांति फैलाती है, कभी किसी और विषय को लेकर. कहीं भी उनका कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ.

