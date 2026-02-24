सीकर में बदला MDR रोड का रूट, राजस्थान विधानसभा में गूंजा मुद्दा

Sikar News: राजस्थान के सीकर की एक सड़क का मामला विधानसभा में खूब गूंजा. जिला सड़क का रूट बदलने पर गोविंद डोटासरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि मेरे क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ को टालने के लिए मुख्य सड़क को गांव-ढाणियों में घुमाया गया. बीजेपी विधायक गोवर्धन वर्मा डोटासरा पर गलत बोलने का आरोप लगाया. काफी देर तक इस मामले की सदन में चर्चा होती रही.

जिले में मुख्य जिला सड़क यानी मेन डिस्ट्रिक्ट रोड एमडीआर का रूट बदलने के मामले की गूंज विधानसभा में सुनाई दी. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए तो बीजेपी विधायक गोवर्धन वर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई डोटासरा के आरोपों को गलत करार दिया. सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने डोटासरा को पूरक सवाल करने को ही गलत ठहरा दिया.

डोटासरा ने पूरक सवाल उठाते हुए कहा…

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डोटासरा ने पूरक सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस राज में यह सड़क एमडीआर घोषित हुई थी, आपने किन कारणों से इसका रूट चेंज किया? मुख्य सड़क को तो छोड़ दिया और ढाणियों में बाएं-दाएं घुमाते हुए सड़क का रूट बदल दिया, इसके क्या कारण रहे? क्या यह सही है कि पहले से तय रूट को बदला गया है?

बीजेपी विधायक गोवर्धन वर्मा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि डोटासरा गलत कह रहे हैं, यह सड़क एमडीआर तो हुई ही अब है. एमडीआर पहले घोषित नहीं थी.

डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी

डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी ने कहा ​कि जिन्होंने यह सवाल पूछा था वे ही कह रहे हैं कि यह सड़क 2025 में ही एमडीआर घोषित हुई है, इसलिए मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही जवाब दे पाऊंगी.

डोटासरा को स्पीकर ने परंपरा से हटकर पूरक सवाल पूछने की इजाजत दी. प्रश्नकाल में मूल सवाल पूछने वाले को ही दो पूरक सवाल पूछने की इजाजत दी जाती है. नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर दूसरे को अनुमति नहीं दी जाती है. इस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सात साल में पहली बार पूरक सवाल किसी दूसरे विधायक को पूछने की इजाजत दी गई है, यह अपवाद ही रहना चाहिए.

डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र भाजपा विधायक गोवर्धन वर्मा के विधानसभा क्षेत्र धोद से सटा हुआ है. गोवर्धन इस सड़क का क्रेडिट लेकर अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं तो डोटासरा भाजपा सरकार पर लक्ष्मणगढ़ की उपेक्षा का आरोप लगाकर भाजपा को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं इसलिए डोटासरा ने इस मामले में भाजपा को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-