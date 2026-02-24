Zee Rajasthan
Rajasthan : सदन में पशु चिकित्सा के आंकड़ों पर घमासान, टीकाराम जूली ने मंत्री के दावे बताए फर्जी

Rajasthan News: विधानसभा में मोबाइल वेटरनरी यूनिट के आंकड़ों को लेकर भारी हंगामा हुआ. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री के 36 हजार पशुओं के इलाज के दावे को 'फर्जी' बताते हुए जांच की मांग की, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Feb 24, 2026, 04:36 PM IST | Updated:Feb 24, 2026, 04:36 PM IST

Rajasthan Assembly News: राजस्थान विधानसभा में आज मोबाइल वेटरनरी यूनिट (MVU) के आंकड़ों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा पेश किए गए आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए उन्हें फर्जी करार दिया, जिससे सदन का माहौल गरमा गया.

आंकड़ों का गणित और विपक्ष का वार
पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सदन में बताया कि- 24 फरवरी 2024 से यूनिट्स चालू हुईं, तब कॉल सेंटर नहीं थे और गांवों में कैंप लगाकर इलाज किया गया. वहीं 9 अक्टूबर 2024 को कॉल सेंटर शुरू होने के बाद से मोबाइल वैन रोजाना औसतन 6 पशुओं का उपचार कर रही हैं. मंत्री के अनुसार, 15 फरवरी तक कुल 36,549 पशुओं का इलाज किया जा चुका है.

टीकाराम जूली का पलटवार
नेता प्रतिपक्ष ने इस गणित को चुनौती देते हुए कहा कि यदि तीन मोबाइल यूनिट चल रही हैं और एक वैन रोजाना केवल 6 पशुओं का इलाज कर रही है, तो कुल आंकड़ा 36 हजार के पार कैसे पहुंच गया? जूली ने आरोप लगाया कि आंकड़ों में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए.

सदन में तीखी नोकझोंक और स्पीकर का हस्तक्षेप
बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और टीकाराम जूली के बीच व्यक्तिगत छींटाकशी भी हुई- दोनों नेताओं के बीच 'किस अधिकार से खड़े हुए हैं' को लेकर तीखी बहस हुई.

विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को बीच-बचाव करना पड़ा. उन्होंने स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री, दोनों को ही सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार है.

पशुपालकों का भरोसा और राजनीति
राजस्थान पशुपालन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है. ऐसे में मोबाइल वेटरनरी यूनिट जैसी महत्वपूर्ण योजना के आंकड़ों पर सवाल उठना गंभीर विषय है. जूली का तर्क है कि आंकड़ों की बाजीगरी कर सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है.

सरकार का रुख
बता दें कि मंत्री का दावा है कि कैंपों में किए गए सामूहिक उपचार के आंकड़े भी इसमें शामिल हैं, इसलिए संख्या अधिक दिख रही है.

