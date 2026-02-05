CM भजनलाल ने की कांग्रेस की चुनौती की स्वीकार, डोटासरा बोले-बहस करेंगे तो हम भारी पड़ेंगे

Rajasthan News: भजनलाल शर्मा राजस्थान के शायद पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने विपक्ष की विकास के मुद्दे पर बहस को स्वीकार कर लिया है. पांच साल बनाम दो साल के मुद्दे पर आम जनता के बीच कांग्रेस और भाजपा में पिछले तीन महीनों से जारी आरोप प्रत्यारोप का दौर आज विधानसभा में निर्णायक साबित हुआ. सीएम भजनलाल शर्मा ने विपक्ष की चुनौती को स्वीकार करते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी से आग्रह किया कि वो दिन और समय तय कर दें कि कब बहस करानी है.

विपक्ष ने अल्बर्ट हॉल पर दी थी बहस की चुनौती

सीएम भजनलाल शर्मा ने जब प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर विकास शिविर आयोजित किए और जब उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने दो साल में ही उतना काम कर दिखाया है, जितना काम गहलोत सरकार पांच साल में भी नहीं कर पाई थी, इस पर कांग्रेस के नेताओं ने सीएम भजनलाल को इस मुददे पर बहस की चुनौती दी थी.

आज सीएम ने की चुनौती स्वीकार, सन्न रह गया विपक्ष

विधानसभा में सीएम के बहस की चुनौती स्वीकार करते ही सदन में हंगामा हो गया. विपक्ष शोर-शराबे पर उतर आया. इस दौरान सीएम ने कहा कि अध्यक्ष जी बहस का आप समय और दिन तय कीजिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हर बात पर फड़फड़ाते हैं विपक्षी सदस्य. अगले तीन साल में विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे. प्रदेश को विकास में अग्रणी राज्य बनाएंगे.

कांग्रेस के दो साल के कामों से हम हमारी सरकार के दो साल के काम से तुलना करेंगे. जूली ने कहा कि मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, हमारी 5 साल के काम और आपके दो साल के काम की तुलना होगी. सीएम बोले कि मेरे पास दो साल की सूची है. सभी काम हमने जनता को बताए हैं. रिपोर्ट कार्ड पढ़ोगे तो आपका दर्द और बढ़ेगा.

विपक्ष बोला कि हम बहस को तैयार

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि जब से सरकार बनी है, मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दे रहे हैं कि आप आइए, बहस करिए सरकार के कामकाज पर. दिल्ली से इनको डांट पड़ी तो ये मायूस हो गए. आप ऐसे कैसे बैठे हो, आपको हंगामा करना चाहिए इसलिए ये हंगामा कर रहे हैं. गोविंद डोटासरा बोले कि हम सरकार से दो-दो हाथ करने को तैयार हैं. अगर ये बहस कराते हैं तो कांग्रेस ही सरकार पर भारी पड़ेगी, इन्होंने आखिर किया ही क्या है?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-