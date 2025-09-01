Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

विधानसभा का 3 और 4 सितंबर तक का कामकाज तय, 3 को फिर होगी BAC की बैठक

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (BAC) की बैठक में आगामी दो दिनों (3 और 4 सितंबर) के लिए सदन के कामकाज को लेकर चर्चा और योजना तय की गई. इसके बाद 3 सितंबर को एक बार फिर बैठक होगी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Prakash Sharmaa
Published: Sep 01, 2025, 19:50 IST | Updated: Sep 01, 2025, 19:50 IST

Trending Photos

राजस्थान की ऐसी कचौड़ी जो मुंह में घोल देती है मिठास! सदियों तक नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Mawa Kachori

राजस्थान की ऐसी कचौड़ी जो मुंह में घोल देती है मिठास! सदियों तक नहीं भूलेंगे स्वाद

दिन में स्वर्ग, रात में कब्रिस्तान! जानें उदयपुर की बड़ी झील का खौफनाक सच
6 Photos
Haunted Places of Rajasthan

दिन में स्वर्ग, रात में कब्रिस्तान! जानें उदयपुर की बड़ी झील का खौफनाक सच

शाही महल, नीली गलियां और स्वाद का तड़का – जोधपुर बना हर ट्रैवलर का सपना
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

शाही महल, नीली गलियां और स्वाद का तड़का – जोधपुर बना हर ट्रैवलर का सपना

राजस्थान में बिगड़ा मौसम का मिजाज! 28 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी
8 Photos
weather update

राजस्थान में बिगड़ा मौसम का मिजाज! 28 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी

विधानसभा का 3 और 4 सितंबर तक का कामकाज तय, 3 को फिर होगी BAC की बैठक

Jaipur News: राज्य विधानसभा में सदन का 3 और 4 सितंबर का कामकाज तय हो गया है. कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई. बैठक में सदन के दो दिन के काम काज पर चर्चा हुई. अब 3 सितंबर को एक बार फिर कार्य सलाहकार समिति (BAC) की बैठक होगी.

विधानसभा में सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर में कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई कार्य सलाहकार समिति की बैठक में खासतौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी, कांग्रेस सचेतक तथा अन्य मंत्री मौजूद रहे. बैठक में सदन के आगे के कामकाज को लेकर चर्चा हुई. दो सितंबर को तेजा दशमी के अवकाश के कारण सदन नहीं चलेगा.

इसके बाद दो दिन के कामकाज पर चर्चा हुई. बैठक में शामिल विपक्षी नेताओं ने भी सहमति जताई. अब बुधवार तीन सितम्बर को सदन में कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी. साथ ही 3 सितंबर को एक बार फिर कार्य सलाहकार समिति की बैठक प्रस्तावित की गई है. उसमें सदन में आगे कामकाज पर चर्चा कर तय किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सदन को शांतिपूर्ण चलाने पर चर्चा
कांग्रेसी सदस्यों ने आज सदन में हंगामा मचाया. इस मामले पर भी बीएसी की बैठक में चर्चा हुई. BAC की बैठक के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष देवनानी से पूर्व सदन में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से की गई टिप्पणी को कार्यवाही विवरण से निकालने की मांग की. हालांक अध्यक्ष देवनानी ने इस मसले पर सोच समझकर ही निर्णय लेने की बात कही.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news