BJP MLA ने बिजली पर अपनी सरकार को घेरा, आरक्षण, स्टेट टोल हटाने से लेकर आवारा पशुओं तक के गूंजे मुद्दे

Rajasthan News: सदन में शून्यकाल में पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने सरकार को अलग-अलग मुद्दों पर घेरा. कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने भर्तियों में आरक्षण से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जबकि भाजपा विधायक अंशुमान भाटी ने किसानों को बिजली आपूर्ति और बढ़ते बिलों का मुद्दा उठाया.

कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1997 में आरक्षण रोस्टर लागू करने का प्रावधान किया था, लेकिन इसके बावजूद आरक्षण को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि कई विभागों में आज तक रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं किए गए हैं, जिससे आरक्षित वर्गों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हो रही है.

यादव ने कहा कि पिछले दो वर्षों की भर्तियों में आरक्षण में भारी अनियमितताएं हुई हैं. 10 हजार पदों की एलडीसी भर्ती में ओबीसी को 21 प्रतिशत की जगह केवल 15 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिससे करीब 475 पद कम हो गए. वनपाल और महिला सुपरवाइजर भर्ती में एससी वर्ग का आरक्षण शून्य कर दिया गया, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 में एसटी वर्ग के आरक्षण को आधा कर दिया गया. उन्होंने इसे आरक्षित वर्गों के साथ संस्थागत अन्याय बताया और सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की.

किसानों को 24 घंटे बिजली देने के दावे

इधर भाजपा विधायक अंशुमान भाटी ने किसानों को 24 घंटे बिजली देने के सरकारी दावों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि किसानों को केवल 6 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि बिल पूरे वसूले जा रहे हैं। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम होने के बावजूद किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है.

स्टेट हाईवे टोल हटाने की मांग, कांग्रेस पर साधा निशाना

शून्यकाल में भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली ने स्टेट हाईवे टोल का मुद्दा उठाया. उन्होंने पर्ची के माध्यम से कहा कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में स्टेट हाईवे टोल समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार के आते ही इन्हें फिर से लागू कर दिया गया. कोली ने तीखे शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने टोल की 'बीमारी' पूरे प्रदेश में फैला दी है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उनके बैर विधानसभा क्षेत्र में इकरामपुर टोल है, जिसके आसपास 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में भुसावर और छोकरवाड़ा जैसे कई टोल मौजूद हैं. इससे आम जनता और किसानों को भारी परेशानी हो रही है. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस बीमारी को न केवल बैर क्षेत्र से बल्कि पूरे राजस्थान से खत्म किया जाए.

आवारा मवेशियों से किसान परेशान

विधायक दीनदयाल बैरवा ने दौसा क्षेत्र में आवारा गायों और सांडों की समस्या को सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में आवारा मवेशी किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये मवेशी खेतों में घुसकर पूरी फसल चौपट कर देते हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त गौशालाएं खोली जाएं और किसानों को इस संकट से राहत दिलाई जाए.

उधर, जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा ने लम्पी बीमारी से गोवंश की मृत्यु के बाद भी सहायता राशि नहीं मिलने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश में लम्पी बीमारी के कारण बड़ी संख्या में गायों की असामयिक मृत्यु हुई थी. जमवारामगढ़ क्षेत्र के कई गांव इससे प्रभावित हुए थे. मीणा ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के पशुपालकों के साथ भेदभाव किया गया और नियमानुसार सहायता राशि अब तक नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि गोवंश की मृत्यु से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई और उनकी आजीविका पर गहरा असर पड़ा. उन्होंने सरकार से लंबित सभी सहायता प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर बिना भेदभाव के राशि देने की मांग की.

सुजानगढ़ में पानी की गंभीर समस्या

वहीं, विधायक मनोज कुमार ने सुजानगढ़ क्षेत्र में पेयजल संकट का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में भी क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है. पहले जहां एक सप्ताह में पानी की सप्लाई होती थी, अब स्थिति यह है कि 10 से 15 दिन में एक बार ही पानी मिल रहा है. उन्होंने बताया कि कई ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, जिन्हें ठीक नहीं किया जा रहा.

बजट में स्वीकृत ट्यूबवेल भी अब तक नहीं खोदे गए हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि बजट पेश होने से पहले इन ट्यूबवेल की स्वीकृति जारी कर उन्हें शीघ्र शुरू कराया जाए, ताकि क्षेत्र वासियों को राहत मिल सके. शून्यकाल में किसानों को भूमि की खातेदारी प्रदान करने की मांग उठी. विधायक विनोद कुमार ने 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा पीलीबंगा सहित तीन स्थानों पर खातेदारी समस्या का उल्लेख किया. किसानों का नाम 30-40 साल से जमाबंदी में नाम दर्ज है, राशि भी जमा करवाई गई, लेकिन खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए.

