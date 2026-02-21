Zee Rajasthan
Rajasthan: BAP ने की पेपर लीक मामलों में CBI जांच की मांग, डॉ. किरोड़ी मीणा से भी मांगा सहयोग

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में आज यानी 21 फरवरी को भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायकों ने पेपरलीक और भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की. 

Published:Feb 21, 2026, 07:51 PM IST | Updated:Feb 21, 2026, 07:51 PM IST

Rajasthan News: पेपर लीक मामलों की गूंज आज विधानसभा में खूब सुनाई दी. भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायकों ने सदन में नारेबाजी की. इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी उन्होंने सीबीआई जांच में सहयोग मांगा. पहले सदन के बाहर, फिर विधानसभा के भीतर.

भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायकों ने पेपर लीक प्रकरणों पर आज सदन का ध्यान खींचा. BAP विधायकों ने CBI जांच की और पोस्टर लहराए. यहीं नहीं इस मांग से जुड़ी टी-शर्ट भी पहनकर विधानसभा में पहुंचे. BAP विधायकों ने बेरोजगारों के लिए सदन में इंसाफ मांगा.

सीबीआई से जांच करवाने की मांग

विधानसभा में राजस्व की अनुदान मांगों पर बहस के बीच भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने अचानक सदन में नारेबाजी शुरू कर दी. इस दौरान उन्होंने सदन में पोस्टर लहराए. बीएपी विधायकों ने पेपरलीक और भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की.

BAP विधायक थावरचंद ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने कांग्रेस राज में खूब धरने दिए. बेरोजगारों को न्याय का भरोसा दिया था. आपकी सरकार आने पर आपसे उम्मीद थी कि बेरोजगारों से अन्याय करने वाले चोरों को जेल भेजेंगे लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ. पेपरलीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच होनी चाहिए.

मेरे साढ़ू डोटासरा जी को सुनाओ…

इस बीच डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ डशारा करते हए कहा कि मेरे साढ़ू डोटासरा जी को सुनाओ. साढ़ू भाई बहरे हो गए हैं, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा.

वहीं, थोड़ी देर हंगामे के बाद सदन में मामला तो शांत हो गया लेकिन आदिवासी विधायकों ने CBI जांच का मुद्दा उठाकर अपने प्रभाव क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ को बरकरार रखने की दिशा में एक कदम ओर बढ़ा दिया. एक तरफ वागड़ अंचल BAP अपने वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस अपने से दूर हुए आदिवासी वोटरों को फिर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं. ऐसे में BAP ने आज पेपर लीक प्रकरणों की CBI जांच की मांग कर अपने कोर वोट को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश तेज कर दी है.
