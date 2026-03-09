पंचायती राज संशोधन विधेयक पर सदन में तीखी बहस, डोटासरा ने सरकार पर उठाए सवाल

Rajasthan Vidhansabha: सदन में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर कई सवाल उठाए.

डोटासरा ने कहा कि यह बिल मूल रूप से जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाया गया था. उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही तत्कालीन भाजपा सरकार यह बिल लेकर आई थी. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब जनसंख्या नियंत्रण हो गया है या केंद्र सरकार ने अपनी नीति बदलकर राज्य सरकार को छूट दे दी है और जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है.

बिना विजन के बदलाव

उन्होंने कहा कि जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है और केंद्र की नीति में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता नहीं आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना विजन के बदलाव किया जा रहा है और कुछ जन प्रतिनिधियों के कहने पर यह फैसला लिया जा रहा है.

डोटासरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और एक ऊपर वाला इंजन विदेश में घूम रहा है, क्या वहां से कोई कानून बनाकर लाए हैं. उन्होंने कहा कि क्या यह संशोधन चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है और क्या यही सुशासन है कि मर्जी आए वैसे लोगों को परेशान किया जाए.

पंचायती राज मंत्री पर निशाना

उन्होंने पंचायती राज मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री यू-टर्न के लिए जाने जाते हैं और यह संशोधन वोट बैंक और सस्ती लोकप्रियता के लिए लाया गया है. डोटासरा ने कहा कि मंत्री सिविल लाइन से यहां एक घंटे में नहीं आ पाते, सरकार इस कानून के पीछे अपना उद्देश्य बताए.

उन्होंने कहा कि जो सरकार दो बच्चों का कानून लेकर आई थी, वही अब उसे वापस ले रही है. 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है, क्या इस कानून में बदलाव करने से देश विकसित बन जाएगा?

वन स्टेट वन इलेक्शन का क्या हुआ?

डोटासरा ने यह भी कहा कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है. वन स्टेट वन इलेक्शन का क्या हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने परिसीमन में बेईमानी और धांधली की है और मंत्री यह जवाब दें कि पंचायती राज के चुनाव कब होंगे?

अपने संबोधन के अंत में डोटासरा ने शायरी के माध्यम से सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि

'कल जिसे जुर्म कहा आज उसे हक कहते हो,

तुम सियासत के माहिर हो हर बात बदल देते हो.

वो जो कल तक हमें नसीहत देते थे उसूलों की,

आज वो खुद ही अपने कानून बदल बैठे हैं.'

