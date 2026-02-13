कौन हैं MLA रोहित बोहरा? जिनका अभद्र इशारे का मामला विधान सभा सदन में उठा

Rajasthan Vidhansabha: आज राजस्थान विधानसभा में हंगामा हुआ. विधायक रोहित बोहरा के कथित अभद्र इशारों का मामला सदन में उठा. विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कार्रवाई करने और माफी मांग की.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वीडियो देखने के बाद निर्णय देने की बात कही. देवनानी बोले कि मामला गरिमा के प्रतिकूल पाया गया तो कार्रवाई होगी.

तीखी बहस

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस दौरान सदन की मर्यादा और परंपराओं को लेकर तीखी बहस हुई. विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की परंपराएं हैं. विधायक इस तरह की हरकत करते हैं, जिससे गरिमा तार-तार होती है. उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शांति धारीवाल दो बार गाली बक चुके हैं. कल विधायक रोहित बोहरा ने अभद्र इशारे किए. इस बात को ताकीद करें कि अगली बार इस तरह की हरकतें नहीं करें, विधायक माफी मांगे और इस तरह की कोई घटना नहीं हो व्यवस्था दें.

मंत्री जोगाराम पटेल

वहीं, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कृपलानी का समर्थन करते हुए कहा हमारे व्यवहार और आचरण, वाणी से संबंधित है, कृपलानी ने गंभीर मुद्दा रखा है. विधानसभा का गरिमा पूर्ण इतिहास रहा है हम आपस में उत्तेजना के क्षण भी आ जाते हैं लेकिन आपस में मिल मिला कर बात करते हैं. विधानसभा के अंदर और बाहर हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए.

अनेक समाचार पत्रों में संपादकीय में लिखा है अनेक टीवी चैनलों में भी समाचार प्रकाशित किए हैं, गंभीर विषय है, इसकी गंभीरता को समझें. विधानसभा के अंदर कार्रवाई के दौरान दिखाता है तो गंभीर विषय है, गंभीरता से चेक किया जाए. सदस्य को विधानसभा में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे मैं हूं या कोई ओर, कहीं और जिसको रहना नहीं चाहिए.

रफीक खान

कांग्रेस सचेतक रफीक खान ने कहा कि मेरे खुद के साथ जिस तरह के शब्द माननीय साथी ने कहें ल, आपने जिस तरह की व्यवस्था थी मेरे लिए, मिल बैठकर सदन में आते हैं. सदन की परंपरा है, इस तरह की बात आप क्यों उठाना चाह रहे हैं. इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए. वहीं, भाजपा विधायक बोलने लगे तो अध्यक्ष ने चुप कराया.

रफीक ने कहा कि हरि मोहन जी अपना वक्त में दे रहे थे, वह अपनी सीट पर बैठे हुए थे, जैसे पहले वर्जन की तरह माफ किया जाए. मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि यह घटनाक्रम हुआ है, सोशल मीडिया पर आप उसका खंडन करते हैं या नहीं.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है. 8 करोड़ जनता हम लोगों को यूट्यूब से देखते हैं और दो लाख मतों से निर्वाचित होकर आते हैं. सदन के सदस्य से अपेक्षा होती है कि मन में व्यवहार करें, मर्यादा में रहे. हम सबके लिए गंभीर मामला है. मुद्दा उठाया है तो वीडियो देखूंगा, आने के बाद, जो मुद्दा उठा या गरिमा के अनुकूल नहीं होगा. मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा तो उचित करवाई जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-