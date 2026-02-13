JJM घोटाले के बावजूद दागियों को फील्ड पोस्टिंग, विधानसभा में कालीचरण सराफ ने उठाया मुद्दा

Jaipur News: जल जीवन मिशन घोटाले का मुद्दा विधानसभा में जमकर गूंजा लेकिन इस घोटालों का मुद्दा बीजेपी के ही विधायकों ने उठाया. बीजेपी के दो विधायक कालीचरण सराफ और राजेंद्र मीणा ने मुद्दा उठाया.

JJM में 206 राजसेवकों दोषी

राजस्थान विधानसभा में जल जीवन मिशन घोटाले का मुद्दा जमकर गूंजा. महवा विधायक राजेंद्र मीणा और मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने जल जीवन मिशन घोटाले का मुद्दा उठाया. कालीचरण सराफ ने पूछा कि कितना घोटाला हुआ, उसका आकंलन कैसे किए गए, अभियंताओं से ही जांच की गई?

घोटालों के बावजूद पदोन्नति कर दी गई. चार्जशीट देने में देरी हुई, इसके क्या कारण रहे. एसीबी मामले दर्ज हो गई. क्या जानबूझ चार्जशीट देने में देरी है? जिन अभियंताओं को प्रारभिंक जांच में दोषी पाए जिनके विरूद्ध एसीबी में मामला दर्ज हो गए, लेकिन इसके बावजूद वे फील्ड में तैनात है जैसे अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभाशु दीक्षित.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब दिया कि अनियमित्ताओं में शामिल 206 राजसेवकों को चिंहित्त किया गया,अच्छे इंजीनियर का आकंलन कर जांच करवाई गई. फील्टर प्लांट की कैपेसिटी 216 की जगह 120 MLD ही पानी को फिल्टर हो रहा. काम करने वाली दोनों फर्मे जीसीकेसी और इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी ही नुकसान को वजह करेगी. कालीचरण सराफ ने मंत्री के जवाब पर फिर कहा कि ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज है, जिनको फील्ड पोस्टिंग दे रखी है, उनको तो हटाओं, जैसे शुभांशु दीक्षित. इस पर मंत्री ने कहा कि शुभांशु दीक्षित दोषी है तो उन्हें भी हटाएंगे, उनकी जगह दूसरे को लगाएंगे.

आईएएस या उच्च अफसर पर भी कार्रवाई होगी-जूली

राजेंद्र मीणा के सवाल पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब दिया ही था कि नेताप्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री से सवाल पूछ लिया कि एईएन, जेईएन पर ही कार्रवाई करोंगे या फिर आईएएस, एसीएस या उच्च अफसर पर भी कार्रवाई होगी. क्या छोटे लोगों पर ही कार्रवाई करोगे या फिर जिनसे टैंडर साईन किए उन पर भी कार्रवाई होगी? जवाब में मंत्री ने कहा कि तत्कालीन मंत्री पर कार्रवाई की, ईडी भी आई. एसीएस के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज हुआ. लगातार कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, कालीचरण सराफ ने कहा कि 1995 से 1990 से बीच पाइप घोटाला हुआ था,उसी समय सदन के स्तर पर कमेटी बनी थी, उसी तरह से कमेटी बनाकर जांच करवाई जाए, जिससे दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवई कर सकते है. जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है. अब विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद पीएचईडी में बडा बदलाव हो सकता है. दागी इंजीनियर्स को सरकार फील्ड पोस्टिंग से हटा सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-