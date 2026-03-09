MLA संदीप शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में उठाया आवारा कुत्तों का मामला, कहा-नसबंदी होनी चाहिए

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में आवारा कुत्तों का मामला उठा. विधायक संदीप शर्मा ने नियम 295 के तहत मामला उठाया. उन्होंने कहा कि आवारा कुत्ते सभी उम्र के लोगों के लिए खतरनाक हैं लेकिन छोटे बच्चे इनका आसान शिकार बन जाते हैं.

साथ ही फूड डिलीवर करने वालों पर झपट्टा मारना सामान्य घटना हो गई है. बच्चों पर हमला करने की घटनाएं चिंताजनक हैं. इन घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है. कोर्ट ने भी इस विषय पर चिंता जाहिर की है. प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर आवारा कुत्तों की नसबंदी होनी चाहिए.

किशनगढ़ में स्ट्रीट डॉग की नसबंदी की व्यवस्था

वहीं, अजमेर के किशनगढ़ के वार्ड नंबर 15 स्थित श्याम विहार कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग की नसबंदी की व्यवस्था अब स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है. नगर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी के लिए श्याम नगर स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में लाया जा रहा है.

क्षेत्रवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया. नसबंदी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन कुत्तों को वापस अन्य स्थानों पर छोड़ने के बजाय श्याम विहार कॉलोनी के आसपास ही छोड़ दिया जाता है. इसके कारण कॉलोनी में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है.

कुत्तों के झुंड सड़कों और गलियों में घूमते

बड़ी संख्या में कुत्तों के झुंड सड़कों और गलियों में घूमते दिखाई देते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन ये कुत्ते छोटे बच्चों और राहगीरों पर हमला कर रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत बढ़ गई है. सोमवार को कॉलोनी की बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष अपनी नाराजगी जताने के लिए डिस्पेंसरी पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पूरे शहर से कुत्तों को यहां लाकर छोड़ दिया जा रहा है लेकिन उन्हें वापस नहीं ले जाया जाता. उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है.

आवारा कुत्तों के हमलो को लेकर रोष

इधर, नागौर शहर की कई गलियों मे भी कुत्तों का आंतक देखने को मिल रहा है. लोगों पर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया. शहरवासियों में आवारा कुत्तों के हमलो को लेकर रोष है.

