Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

MLA संदीप शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में उठाया आवारा कुत्तों का मामला, कहा-नसबंदी होनी चाहिए

Rajasthan Stray Dogs News: राजस्थान विधानसभा में विधायक संदीप शर्मा ने नियम 295 के तहत आवारा कुत्तों का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर आवारा कुत्तों की नसबंदी होनी चाहिए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu Sharma
Published:Mar 09, 2026, 01:13 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 02:37 PM IST

Trending Photos

PM किसान पर आया बड़ा अपडेट, इस तारीख को जारी हो सकती है 22वीं किस्त!
8 Photos
pm kisan samman Nidhi

PM किसान पर आया बड़ा अपडेट, इस तारीख को जारी हो सकती है 22वीं किस्त!

क्या है राजस्थानी मनुहार रस्म, चांदी में बर्तन में परोसा जाता है धीमा जहर?
5 Photos
Rajasthan RitualS

क्या है राजस्थानी मनुहार रस्म, चांदी में बर्तन में परोसा जाता है धीमा जहर?

Kota News: कुन्हाड़ी में निकला 5.5 फीट लंबा रसल वाइपर, कोबरा से भी खतरनाक सांप का रेस्क्यू
5 Photos
kota news

Kota News: कुन्हाड़ी में निकला 5.5 फीट लंबा रसल वाइपर, कोबरा से भी खतरनाक सांप का रेस्क्यू

राजस्थान में तेजी से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में तेजी से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

MLA संदीप शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में उठाया आवारा कुत्तों का मामला, कहा-नसबंदी होनी चाहिए

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में आवारा कुत्तों का मामला उठा. विधायक संदीप शर्मा ने नियम 295 के तहत मामला उठाया. उन्होंने कहा कि आवारा कुत्ते सभी उम्र के लोगों के लिए खतरनाक हैं लेकिन छोटे बच्चे इनका आसान शिकार बन जाते हैं.

साथ ही फूड डिलीवर करने वालों पर झपट्टा मारना सामान्य घटना हो गई है. बच्चों पर हमला करने की घटनाएं चिंताजनक हैं. इन घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है. कोर्ट ने भी इस विषय पर चिंता जाहिर की है. प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर आवारा कुत्तों की नसबंदी होनी चाहिए.

किशनगढ़ में स्ट्रीट डॉग की नसबंदी की व्यवस्था

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, अजमेर के किशनगढ़ के वार्ड नंबर 15 स्थित श्याम विहार कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग की नसबंदी की व्यवस्था अब स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है. नगर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी के लिए श्याम नगर स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में लाया जा रहा है.

क्षेत्रवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया. नसबंदी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन कुत्तों को वापस अन्य स्थानों पर छोड़ने के बजाय श्याम विहार कॉलोनी के आसपास ही छोड़ दिया जाता है. इसके कारण कॉलोनी में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है.

कुत्तों के झुंड सड़कों और गलियों में घूमते

बड़ी संख्या में कुत्तों के झुंड सड़कों और गलियों में घूमते दिखाई देते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन ये कुत्ते छोटे बच्चों और राहगीरों पर हमला कर रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत बढ़ गई है. सोमवार को कॉलोनी की बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष अपनी नाराजगी जताने के लिए डिस्पेंसरी पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पूरे शहर से कुत्तों को यहां लाकर छोड़ दिया जा रहा है लेकिन उन्हें वापस नहीं ले जाया जाता. उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है.

आवारा कुत्तों के हमलो को लेकर रोष

इधर, नागौर शहर की कई गलियों मे भी कुत्तों का आंतक देखने को मिल रहा है. लोगों पर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया. शहरवासियों में आवारा कुत्तों के हमलो को लेकर रोष है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news