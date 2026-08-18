/राजस्थान विधानसभा में फिर घमासान! 20 अगस्त से सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

Rajasthan Politics: 20 अगस्त से राजस्थान विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है. सत्र से पहले आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदन के संचालन और सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को लेकर मंथन हुआ. बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन को लेकर अलग-अलग राय सामने आई.

बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, भारत आदिवासी पार्टी के थावरचंद, बहुजन समाज पार्टी के मनोज कुमार और राष्ट्रीय लोकदल के डॉ. सुभाष गर्ग शामिल हुए.

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जनता के मुद्दों पर चर्चा की मांग

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार राजस्थान की जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है. उन्होंने कहा कि छात्रों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, मजदूरों और दलितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है. सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराकर भागना चाहती है. जूली ने कहा कि प्रदेश में होने वाले चुनावों का बहाना लेकर सदन को छोटा नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने छात्रों के मुद्दों और स्कूलों से जुड़े विषयों पर सदन में चर्चा की मांग की.

'मंत्री सदन में जवाब नहीं दे पाते'

टीकाराम जूली ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चर्चा से भागेगी. उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री सदन में जवाब नहीं दे पाते, इसलिए ये लोग प्रश्नों से बचना चाहते हैं. यूसीसी कानून को लेकर भी जूली ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी कानून की बार-बार बात करती है, आरोप लगाते हुए जूली ने कहा सरकार सदन में कानून ला सकती है इसके बाद विपक्ष पर आरोप लगाए कि विपक्ष इसे पास नहीं करने दे रहा है और सरकार अधूरे में सत्र को स्थगित करके चली जाए. जूली ने कहा कि ये लोग हमारा नाम लेकर भागेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार का सदन चलाने का मन नहीं है और सरकार 2-3 दिन से ज्यादा सदन चलाना चाहती है. विपक्ष की ओर से 20-25 दिन सदन चलाने की मांग की जा रही है.

25 अगस्त तक सदन चलने की संभावना

वहीं, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई. सरकार ने बैठक में संभावित सदन के बिजनेस की जानकारी दी है. विपक्ष ने कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग की है.

जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं. विधानसभा अध्यक्ष और सरकार मिलकर तय करेंगे कि सदन कितना लंबा चलना है. चुनावों की घोषणा हो गई है, इसलिए सदन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि यह सत्र छोटा ही होता है और यह सालों की परंपरा है. गर्ग ने 25 अगस्त तक सदन चलने की संभावना जताई.

विपक्ष के आरोपों पर गर्ग का पलटवार

विपक्ष के सदन से भागने के आरोप पर जोगेश्वर गर्ग ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष क्या कहता है, वो तो वही तय करेंगे. सदन लंबा चलाने में कांग्रेस सरकार की स्थितियां भी अच्छी नहीं रही हैं. कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा है. गर्ग ने कहा कि हमने विपक्ष को चुनौती दी है कि आप मत भागना.

राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार सरकार

विपक्ष की ओर से चंदा चोरी के मुद्दे पर भी सदन में चर्चा की मांग की गई. इस पर जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करा लेंगे, लेकिन विपक्ष भागे नहीं, क्योंकि सरकार जवाब देगी. गर्ग ने कहा कि विपक्ष कितना भी आक्रामक होकर आए, सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को ही भागना पड़ेगा, हम नहीं भागेंगे. अब 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर बहस होती है और सदन कितने दिन चलता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी.