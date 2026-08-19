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20 अगस्त से विधानसभा सत्र, चुनाव से पहले गरमाएगी राजस्थान की सियासत

20 अगस्त से शुरू होने वाला राजस्थान विधानसभा सत्र निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है. विपक्ष शिक्षा, स्कूल, युवाओं और चंदा चोरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है. वहीं सरकार यूसीसी और खेजड़ी संरक्षण समेत 2-3 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश कर सकती है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Sharma
Published:Aug 19, 2026, 05:12 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 05:12 PM IST
20 अगस्त से विधानसभा सत्र, चुनाव से पहले गरमाएगी राजस्थान की सियासत
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: 20 अगस्त से राजस्थान विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है. निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी सियासी तकरार देखने को मिल सकती है. विपक्ष जहां शिक्षा, स्कूलों और चंदा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार यूसीसी और खेजड़ी संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विधेयक सदन में रखेगी.

विधानसभा सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं. विपक्ष की ओर से शिक्षा, स्कूलों, युवाओं और चंदा चोरी जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग की जा रही है. विपक्ष का कहना है कि सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए. ऐसे में यूसीसी समेत कई मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार हैं.

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20 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र, हंगामे के आसार
विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष होंगे आमने-सामने
निकाय चुनाव से पहले विधानसभा में सियासी टकराव
शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
यूसीसी और खेजड़ी संरक्षण बिल पर रहेगी नजर
यूसीसी समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार
सत्र की अवधि बढ़ाने की विपक्ष की मांग

यूसीसी और खेजड़ी संरक्षण समेत कई मुद्दों पर बहस

वहीं, सरकार की ओर से विधानसभा में यूसीसी और खेजड़ी संरक्षण समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे. सरकार का कहना है कि कैबिनेट में मंजूर हुए विधेयक विधानसभा में रखे जाएंगे और उन पर चर्चा होगी. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि विधानसभा में 2 से 3 बिल आने की संभावना है. उन्होंने कहा कि ये अच्छे बिल हैं और राजस्थान की भलाई के लिए हैं.

25 अगस्त तक चलने की संभावना

सरकार की ओर से विधानसभा सत्र 25 अगस्त तक चलने की संभावना जताई जा रही है. वहीं, विपक्ष सत्र को 20 से 25 दिन तक चलाने की मांग कर रहा है. विपक्ष का कहना है कि शिक्षा और जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए. निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में दोनों ही दलों की नजर जनता के बीच अपने संदेश पर होगी. सत्ता पक्ष अपने कामकाज और उपलब्धियों को सामने रखेगा, तो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा.

कुल मिलाकर चुनाव से पहले शुरू होने जा रहा विधानसभा सत्र सियासी तौर पर बेहद अहम है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों को लेकर तकरार के साथ सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि विधानसभा में चर्चा जनता के मुद्दों पर होती है या फिर सियासी आरोप-प्रत्यारोप हावी रहते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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