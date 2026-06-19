/राजस्थान विधानसभा में बड़ा बदलाव! अब 'कर्तव्य द्वार' से होगी एंट्री, हर गेट सुनाएगा विरासत की कहानी

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा अब सिर्फ कानून बनाने का सदन नहीं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा के संकल्प का जीवंत प्रतीक भी बन गई है. भवन के सभी प्रमुख द्वारों के नाम क्षेत्रीय विरासत की पहचान, माननीयों से लेकर जनता-अफसरों को उनके कर्तव्यों का बोध करा रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना है कि विधानसभा में द्वारों का नामकरण नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को साकार करने का प्रयास है. देखिए यह खास रिपोर्ट.

राजस्थान विधानसभा के मुख्य भवन में प्रवेश करते ही अब राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली विरासत का अहसास होगा. विधानसभा के मुख्य भवन के पांच और बाहरी परिसर के आठ द्वारों को अब नाम से पहचाना जा रहा है. मुख्य भवन और परिसर के दरवाजों को अब विशेष नाम दिए गए हैं. हर द्वार का नाम प्रदेश की सांस्कृतिक भौगोलिक और खुद की चेतना को जगाने की शक्ति का प्रतीक बना हुआ है. यानी अब विधानसभा में घुसते ही लोगों को प्रदेश की सांस्कृति की झलक दिखेगी.

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अपनी माटी या सांस्कृतिक अपनत्व का भाव नहीं झलकता था

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कहते हैं कि मुख्य दरवाजों को दिशा के नाम अर्थात पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वारों के नाम से जाना था, वहीं पहले परिसर के दरवाजों का संख्या के आधार पर था. इनमें कहीं भी अपनी माटी या सांस्कृतिक अपनत्व का भाव नहीं झलकता था. महज एक संख्या या दिशा सूचक जान पड़ता था.

देवनानी कहते हैं कि फिर मन में विचार आया कि इनका नाम ऐसा हो जिससे विधानसभा में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति चाहे वो आम हो या खास, सभी प्रेरणा ले सके. इसके बाद विधानसभा के द्वारों का नामकरण और नए LOGO को लेकर विचार आया. करीब तीन महीने के विचार और मशक्कत के बाद इनके नाम रखे गए हैं. इसमें LOGO को लेकर प्रदेश की विरासत की जीवंत झलक के रूप में साकार करने के लिए डिजाइन तय की गई.

मुख्य भवन के पांच दरवाजों के ये नाम

विधानसभा भवन का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य प्रवेश द्वार, जहां से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष प्रवेश करते हैं, उसे "कर्तव्य द्वार" नाम दिया गया है. देवनानी कहते हैं कि ताकि इन्हें यह स्मरण रहे कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद कर्तव्य पालन का है. जनता के प्रति जवाबदेही ही इनका वास्तविक धर्म है.

शौर्य द्वार - विशिष्ट अतिथियों के प्रवेश के लिए , इन्हें राजस्थान की वीरता और बलिदान की परंपरा, हल्दीघाटी से लेकर आधुनिक भारत तक के शौर्य की स्मृतियों का स्मरण करा रहा.

सुशासन द्वार - विधायकों के प्रवेश के लिए द्वार, विधायकों को याद दिलाएगा कि पारदर्शी, संवेदनशील और जनकल्याणकारी सुशासन के लिए काम करना है

संकल्प द्वार: अधिकारियों के प्रवेश के लिए द्वार, अधिकारियों को याद दिलाएगा कि जनता के कल्याण और विकसित राजस्थान व भारत के संकल्प को लेकर काम करना है

शक्ति द्वार - आमजन और आगंतुकों के प्रवेश का दरवाजा , केवल सत्ता की ताकत नहीं बल्कि नारी शक्ति, जनशक्ति और आत्मशक्ति का संदेश देगा. लोकतंत्र की सामूहिक शक्ति, जनता में है, यह द्वार अभिव्यक्त करेगा.



इसी तरह विधानसभा के बाहरी परिसर के आठ द्वारों का नामकरण राजस्थान के विभिन्न सांस्कृतिक अंचलों के नाम पर किया गया है-

गेट संख्या 1- बृज द्वार

गेट संख्या 2 - शेखावाटी द्वार

गेट संख्या 3 - वागड़ द्वार

गेट संख्या 4 - मेवाड़ द्वार

गेट संख्या 5 - मारवाड़ द्वार

गेट संख्या 6 - हाड़ौती द्वार

गेट संख्या 7 -मेरवाड़ा द्वार

गेट संख्या 8 - ढूंढाड़ द्वार



विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कहते हैं कि 75 साल पूरे होने पर पहली बार विधानसभा का खुद का अपना LOGO भी बनाया गयाहै. विधानसभा के नए लोगो में राजस्थान की पहचान को प्रमुखता से स्थान दिया गया है. इसमें राज्य पशु ऊंट, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प रोहिड़ा को शामिल किया गया है. लोगो के शीर्ष पर अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है, जो संविधान, न्याय और कर्तव्यनिष्ठ शासन का प्रतीक माना जाता है. विधानसभा के प्रतीक चिह्न का मूल वाक्य रखा गया है - "राष्ट्राय धर्म निष्ठा विधायिका". इसका अर्थ है राष्ट्रहित में न्यायपूर्ण और कर्तव्यनिष्ठ विधायिका. देवनानी का कहना है कि विधानसभा सत्ता के अहंकार से नहीं बल्कि सेवा के संस्कारों से संचालित होनी चाहिए.



देवनानी का कहना है कि ये केवल भौगोलिक पहचान नहीं हैं बल्कि राजस्थान की विविध सांस्कृतिक विरासत को लोकतंत्र से जोड़ने का प्रयास हैं. हर द्वार अपने साथ एक इतिहास, एक संस्कृति और एक मूल्य लेकर खड़ा है. विधानसभा में आने वाली नई पीढ़ियां अब केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ही नहीं समझेंगी, बल्कि इन प्रतीकों और द्वारों के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति, इतिहास और मूल्यों को भी करीब से जान सकेंगी.