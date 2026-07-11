/विधानसभा का मानसून सत्र अगले महीने की आखिर में! UCC पर सत्ता पक्ष-विपक्ष में होगी सियासी तकरार

Rajasthan News: विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के आखिरी सप्ताह में बुलाए जाने की तैयारी है. इस बार सत्र कई मायनों में बेहद अहम रहने वाला है. एक तरफ भजनलाल सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मसौदा सदन में पेश कर सकती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पहले से ही यूसीसी की जनसुनवाई प्रक्रिया को लेकर सरकार पर हमलावर है.

ऐसे में मानसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी सियासी टक्कर तय मानी जा रही है. इसके अलावा किसानों, कानून व्यवस्था, बारिश-बाढ़, बिजली, पानी, बेरोजगारी और कई अहम विधेयकों पर भी सदन में चर्चा होने की संभावना है.

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अगस्त का आखिरी सप्ताह

राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद अहम होने जा रहा है क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बार सत्र सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कई बड़े फैसलों और राजनीतिक टकराव का गवाह भी बन सकता है. सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, जिसका मसौदा सरकार सदन में पेश कर सकती है. लोकसभा के मानसून सत्र के साथ ही, राजस्थान विधानसभा का छठा सत्र बुलाने की कवायद भी तेज हो गई है.



संभावना है कि सितंबर की बजाय, अगस्त के अंतिम सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाया जाए. नियमों के मुताबिक, दो सत्रों के बीच 180 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता.पिछला बजट सत्र 10 मार्च को समाप्त हुआ था इसलिए 10 सितंबर से पहले विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी है. हालांकि अंतिम फैसला राज्य सरकार करेगी और उसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अधिसूचना जारी करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, ये सत्र करीब पांच से सात दिन तक चल सकता है लेकिन इसकी अहमियत दिनों से नहीं, मुद्दों से तय होगी क्योंकि सरकार यूसीसी का मसौदा, सदन में रख सकती है. हालांकि, इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा. अगर रिपोर्ट समय पर आती है, तो राजस्थान यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा सकता है.



यूसीसी का मुद्दा, सदन में सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद भी बन सकता है. कांग्रेस पहले ही यूसीसी पर गठित समिति की. संभाग स्तर की जनसुनवाई का विरोध कर चुकी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सरकार की मंशा और यूसीसी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं. ऐसे में यूसीसी पर सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं.

संवाद की परंपरा मजबूत रही

हालांकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना है कि राजस्थान विधानसभा देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल है, जहां संवाद की परंपरा मजबूत रही है. उनका दावा है कि पक्ष और विपक्ष टकराव की स्थिति में भी बातचीत के जरिए. सदन को सुचारू रूप से चलाते रहे हैं और इस बार भी यही उम्मीद है.

यूसीसी के अलावा विपक्ष सरकार को कई दूसरे मुद्दों पर भी घेरने की तैयारी में है. कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बारिश और बाढ़, पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाएं, महंगाई और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे तमाम मुद्दे इस सत्र में गूंज सकते हैं, वहीं, सरकार भी अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड सदन में पेश करेगी.

जानकारों का मानना है कि इस मानसून सत्र में कई अहम विधेयक और संशोधन विधेयक पेश किए जा सकते हैं. इनमें राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक, कोचिंग सेंटर नियमन कानून, गिग वर्कर्स के कल्याण से जुड़े बदलाव, पंचायतीराज और स्थानीय निकाय कानून, राजस्व और भूमि कानूनों में संशोधन. साथ ही वित्तीय और अनुपूरक अनुदान जैसे प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं. जरूरत पड़ने पर सरकार अध्यादेशों को भी विधेयक के रूप में सदन में रख सकती है.

पिछला बजट सत्र

पिछला बजट सत्र 28 जनवरी से 10 मार्च तक चला था. 24 बैठकों वाले इस सत्र में करीब 6 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का बजट पारित हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिली. अब अगस्त में प्रस्तावित छठा सत्र एक और वजह से खास होगा क्योंकि राजस्थान विधानसभा अपने 75 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाने जा रही है यानी अगस्त का विधानसभा सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति का अगला बड़ा इम्तिहान होगा जहां यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की रणनीति और विपक्ष के तेवर दोनों की परीक्षा होगी. साथ ही जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार के जवाब और विपक्ष के सवाल राजस्थान की राजनीति की नई दिशा भी तय कर सकते हैं.