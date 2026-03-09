राजस्थान विधानसभा में उठा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठा. इस दौरान मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम बना दिया, लेकिन टीचर नहीं लगाए.
Rajasthan News: प्रदेश में संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा विधानसभा में उठा. विधायक महंत बालकनाथ ने इस विषय को लेकर सवाल किया. महंत बालकनाथ ने कहा कि इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम बना दिया, लेकिन वहां टीचर नहीं लगाए. ऐसे टीचर लगाए गए, जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए नहीं थे. उन्होंने कहा कि अब सरकार ने पद सृजित किए हैं और इंटरव्यू लेकर टीचर लगाए जा रहे हैं.
सरकारी स्कूलों में बस की व्यवस्था
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों में बस की व्यवस्था करने का प्रस्ताव अभी नहीं है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी स्कूलों में उनकी सरकार ने 10 हजार पद भरे थे.
इस पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कुछ स्कूलों में 10-12 बच्चे हैं, उसमें सेकंड ग्रेड अध्यापक कैसे लगे. जरूरत के हिसाब से अध्यापक लगाए जाएंगे और जरूरत के अनुसार, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि जोधपुर में एक स्कूल में जीरो बच्चे हैं.
भांग खाकर विद्यालय खोल दिए
मंत्री दिलावर ने कहा कि भांग खाकर विद्यालय खोल दिए थे, गोविंद सिंह डोटासरा ने भांग खाई हुई थी. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जवाब आप भांग खाकर दे रहे हो. क्या 20 बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? मंत्री दिलावर ने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री ने बिना कुछ देखे स्कूलों को बदल दिया. आवश्यकता के अनुसार अध्यापक लगाए जाएंगे.
इस दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द स्कूल केंद्र सरकार की योजना के तहत खोले गए थे. मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार पूरी व्यवस्था करेगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी.
