राजस्थान विधानसभा में गूंजा आमागढ़ का मामला, धर्म ध्वजा पर भिड़े पक्ष-प्रतिपक्ष के विधायक

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में आमागढ़ किले पर बने मंदिर पर आरएसएस के भगवा ध्वज फहराने के जिक्र पर पक्ष-प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. 

Reported ByBabulal Dhayal
Published:Mar 10, 2026, 04:27 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 04:27 PM IST

राजस्थान विधानसभा में गूंजा आमागढ़ का मामला, धर्म ध्वजा पर भिड़े पक्ष-प्रतिपक्ष के विधायक

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में आमागढ़ किले पर बने मंदिर पर धर्म ध्वजा के मामले पर हंगामा बरपा. आरएसएस के भगवा ध्वज फहराने के जिक्र पर पक्ष प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक हुई. उपनेता प्रतिपक्ष और वन मंत्री के बीच जमकर बहस हुई.

विधानसभा में सवाल आमागढ़ किले तक पहुंचने के के रास्ते से जुड़ा था पर मंत्री के जवाब में जब पुरानी घटनाओं का जिक्र हुआ तो नौबत गर्मागर्मी तक जा पहुंची. उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के बीच नोकझोंक हुई. स्पीकर ने इस पर गहरी नाराजगी जताई.

सनातन के ध्वज को लेकर चलने वाली सरकार

मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि यह सनातन के ध्वज को लेकर चलने वाली सरकार है. हम आमागढ़ तक रास्ता बनाएंगे. आमागढ़ में पिछली सरकार के दौरान मौजूदा मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ध्वज फहराना चाहते थे लेकिन आपकी सरकार ने उन्हें रोक दिया था. संजय शर्मा बोले कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि आमागढ़ के रास्ते का वन विभाग मेंटीनेंस करेगा. वन क्षेत्रों में हेरिटेजे प्रोपर्टी, प्राचीन मंदिरों को संरक्षण किया जाएगा.

रामकेश मीणा ने कहा कि आपने आमागढ़ को लेकर डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के लिए कहा कि उस वक्त मैंने ही आंदोलन किया था, आमागढ किले पर आरएसएस के लोगों ने भगवा झंडा फहरा दिया था. आरएसएस का जिक्र करते ही बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति की, इस पर हंगामा होने लगा.

संजय शर्मा ने रामकेश मीणा पर किया पलटवार

संजय शर्मा ने रामकेश मीणा पर पलटवार करते हुए कहा कि जनजाति विकास विभाग की अनुदान मांगो पर बहस वाले दिन रामकेश मीणा ने अपने आपको हिंदू मानने से ही इनकार कर दिया था, उन्होंने खुद को आदिवासी बताते हुए हिंदू धर्म की कमियों का जिक्र किया था. इस दौरान संजय शर्मा और रामकेश मीणा में जमकर बहस हुई.

स्पीकर ने उपनेता प्रतिपक्ष के सवाल पूछने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताईं. देवनानी बोले कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, आप सवाल पूछिए लेकिन बिना वजह विवाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. प्रश्नकाल को प्रश्नकाल ही रहने दीजिए. अध्यक्ष जब खडे हों तो सबको बैठ जाना चाहिए लेकिन मैं खडा हूं और आपस में बोले जा रहे हैं.

स्पीकर की दखल के बाद मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि आमागढ़ की पहाड़ी पर बने मंदिर तक सरकार रास्ता बनाएगी लेकिन सवाल पूछकर विपक्ष ने गड़े मुर्दे उखाड़ने की पूरी कोशिश की. वहीं, स्पीकर की सूझ बूझ से मामला शांत तो हो गया नहीं तो आज एक बार फिर सदन में आदिवासी हिंदू हैं या नहीं इसी बहस में सदन का कीमती वक्त जाया हो जाता.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

