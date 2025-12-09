बहरोड़ में खुशी का माहौल, 21 बोरवेल कैंसिल, विधायक जसवंत यादव के साथ ग्रामीण महिलाओं ने लगाए ठुमके!

Behror News: बहरोड़ के मोसमपुर गांव में ग्रामीण लंबे समय से सरकारी बोरिंग खुदवाने का विरोध कर रहे थे. उनकी मुख्य चिंता थी कि बोरिंग से जलस्तर गिरेगा और खेती-पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी.
Rajasthan News: बहरोड़ के मोसमपुर गांव में सरकारी बोरिंग को लेकर चल रहा विवाद मामला आज खत्म हो गया है. ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए विधायक डॉ जसवंत यादव आज धरना दे रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे ग्रामीणों की मांग पर विधायक ने कहा क्षेत्र की जनता परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है कुछ लोगों ने अपने राजनीति चमकाने के लिए ग्रामीणों को भड़काया है क्योंकि अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं इसलिए सरपंच, डेली गेट, जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले ग्रामीणों को भड़काया है.
जिसको देखते हुए विधायक ने कहा कि यहां बोरिंग नहीं करवाई जाएगी दूसरी जगह चिन्हित कर वहां बोरिंग करवाई जाएगी विधायक के द्वारा बोरिंग की घोषणा कैंसिल करने पर महिलाएं नाचने लगी साथ में विधायक ने भी ख़ुशी के मारे महिलाओं के साथ जमकर डांस किया.
10 करोड़, 10 लाख रुपए की हैँ परियोजना....
दरअसल, मुख्यमंत्री बजट घोषणा में बहरोड़ शहर के लिए पेयजल आपूर्ति करवाने की घोषणा की गई थी. इसके लिए 10 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 11 बोरिंग, एक पंप हाउस, 5 लाख लीटर क्षमता की ग्राउंड लेवल पानी की टंकी बनाए जाना प्रस्तावित है. इसके लिए अप्रैल 2025 को टेंडर जारी कर दिए गए और अक्टूबर 2025 को वर्क आर्डर जारी कर दिए गए.
इसका निर्माण कार्य बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी जयपुर के द्वारा किया जाना था. जिनहें विधायक के द्वारा आज ग्रामीणों के विरोध के चलते कैंसिल कर दिया गया. जैसे ही विधायक ने सभी बोरिंग केंसिल की तो ख़ुशी के मारे ग्रामीण महिलाओ ने लोक गीतों पर जमकर डांस किया और विधायक जसवंत यादव भी अपने आप को रोक नहीं पाये और महिलाओ के साथ डांस करने लगे.
