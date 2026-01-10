Zee Rajasthan
बारां में जल संसाधन विभाग में दिन दहाड़े शराब पार्टी, जोधपुर में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, जयपुर में तेज रफ्तार का कहर, पढ़ें राजस्थान की आज की वायरल खबरें

Rajasthan Viral News: आज राजस्थान में कई खबरें वायरल रहीं. बारां में जल विभाग में दिनदहाड़े शराब पार्टी, जोधपुर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़, पोकरण में गौहत्या विरोध प्रदर्शन, जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट, जयपुर में सड़क हादसा और कृति सेनन के परिवार में हल्दी-मेहंदी समारोह सुर्खियों में रहा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 10, 2026, 06:33 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 06:33 PM IST

बारां में जल संसाधन विभाग में दिन दहाड़े शराब पार्टी, जोधपुर में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, जयपुर में तेज रफ्तार का कहर, पढ़ें राजस्थान की आज की वायरल खबरें

Rajasthan Viral News: आज राजस्थान में कई घटनाओं ने सोशल मीडिया और स्थानीय खबरों में तहलका मचा दिया. बारां से लेकर जयपुर, पोकरण और जोधपुर तक कई ऐसे मामले सामने आए, जिन पर लोग चर्चा कर रहे हैं. आज की मुख्य खबरों में बारां के जल संसाधन विभाग में दिन दहाड़े शराब पार्टी, जोधपुर में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला, पोकरण में गौहत्या के विरोध में विशाल प्रदर्शन, जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट और राजधानी में सड़क हादसा शामिल हैं. इसके अलावा कृति सेनन के परिवार में शादी से पहले हल्दी और मेहंदी समारोह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं.

बारां में जल संसाधन विभाग में दिन दहाड़े शराब पार्टी
बारां के जल संसाधन विभाग के SE ऑफिस की छत पर होमगार्ड कृष्णमुरारी और कर्मचारी अनिल शर्मा शराब पीते हुए नजर आए. ऑफिस में अवकाश होने के बावजूद पार्किंग फ्लोर के ऊपर शराब पीने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. ऑफिस पर ताले लगे होने के कारण कोई दखल नहीं दे पाया. इस घटना ने विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया है और अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग उठ रही है.

जोधपुर में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़
जोधपुर के 19 सेक्टर चौराहे के पास एक स्कूल से नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई. स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई की. इसके बाद आरोपी को चोपसानी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस के हवाले किया गया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.

पोकरण में गौहत्या के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर
जैसलमेर के पोकरण में केलावा गांव के पास एक बैल की निर्मम हत्या के विरोध में लोगों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया. गौहत्या विरोध संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित सभा में सैकड़ों लोग शामिल हुए. सभा में महंत प्रतापपुरी महाराज और विधायक छोटूसिंह भाटी भी मौजूद थे. उन्होंने SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषियों की गिरफ्तारी और गौवंश की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की गई.

जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट, यात्रियों की परेशानियां बढ़ीं
जयपुर एयरपोर्ट पर आज कई फ्लाइट्स देर से उड़ीं या रद्द हुईं. इंडिगो की उदयपुर फ्लाइट 5.5 घंटे लेट रही, चंडीगढ़ की फ्लाइट साढ़े 4 घंटे लेट, अहमदाबाद की फ्लाइट विमान अनुपलब्धता के कारण रद्द. इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु की फ्लाइट्स भी 2-2 घंटे तक लेट रहीं. कोहरे और खराब मौसम के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई.

कृति सेनन के परिवार में हल्दी और मेहंदी समारोह
शादी से पहले कृति सेनन के परिवार में हल्दी और मेहंदी समारोह धूमधाम से आयोजित किए गए. दोनों बहनें, कृति और नूपुर, डांस करती नजर आईं. होटल परिसर को फूलों और लाइट्स से सजाया गया था. समारोह के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

जयपुर में सड़क हादसा, 1 की मौत और 16 घायल
जयपुर के खरबास सर्कल के पास देर रात एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क किनारे खड़े ठेलों और लोगों को रौंद दिया. हादसे में भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा की मौत हुई, जबकि कम से कम 16 लोग घायल हुए. चार की स्थिति गंभीर है. कार लगभग 120 किमी/घंटा की रफ्तार में थी. यह घटना नशे और ओवरस्पीडिंग का उदाहरण बन गई है.

