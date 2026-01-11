Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चौमूं हाईवे पर युवकों ने बनाई रील, कोटा में अदालत परिसर में फर्स्ट फ्लोर से कूदा आरोपी, पढ़ें राजस्थान की आज की वायरल खबरें

Rajasthan Viral News: आज राजस्थान में कई खबरें वायरल रहीं. महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, चौमूं में सोशल मीडिया प्रेमी युवाओं की रील बनाने की टशन ,  कोटा में अदालत परिसर में फर्स्ट फ्लोर से आरोपी कूदा आदि. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Jan 11, 2026, 05:19 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 05:19 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान

जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग
7 Photos
Rajasthan Temple

जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग

क्या जनवरी में आने वाली है PM किसान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या कहता है नया अपडेट
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

क्या जनवरी में आने वाली है PM किसान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या कहता है नया अपडेट

क्या आप जानते हैं कितनी ताकतवर होती है सरपंच की कलम?
7 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

क्या आप जानते हैं कितनी ताकतवर होती है सरपंच की कलम?

चौमूं हाईवे पर युवकों ने बनाई रील, कोटा में अदालत परिसर में फर्स्ट फ्लोर से कूदा आरोपी, पढ़ें राजस्थान की आज की वायरल खबरें

Rajasthan Viral News: आज राजस्थान में कई घटनाओं ने सोशल मीडिया और स्थानीय खबरों में तहलका मचा दिया. जयपुर से चौमूं तक, कोटा और दौसा तक कई ऐसे मामले सामने आए, जिन पर लोग चर्चा कर रहे हैं. इन खबरों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई.

सोशल मीडिया प्रेमी युवाओं की रील बनाने की टशन
हाईवे पर लापरवाही से होने वाले सड़क हादसों के कई किस्से सामने आते हैं. सोशल मीडिया पर रील बनने के चक्कर में खतरनाक स्टंट कर बैठते है. कई बार तो बात जान तक आ जाती है. राजधानी जयपुर के चौमूं थाना इलाके के NH-52 पर कुछ युवक इसी तरह खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए. हाईवे पर गाड़ी रोककर नाचते हुए युवक रील बना रहे थे लेकिन उन्हें किसी ने नहीं टोका. चौमूं से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-52 पर यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है. तेज रफ्तार वाहनों के बीच इस तरह की हरकत से कोई बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन युवकों को न अपनी सुरक्षा की चिंता थी और न ही अन्य वाहन चालकों की. हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग पर रील बनाने की यह लापरवाही न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि आमजन की जान को भी खतरे में डालने वाली है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब देखने वाली बात होगी पुलिस क्या कार्रवाई करती है?

अदालत परिसर में फर्स्ट फ्लोर से कूदा आरोपी
कोर्ट में पेशी के दौरान अदालत परिसर में फर्स्ट फ्लोर से आरोपी मानसिंह कूदा. सियार के शिकार के आरोप में कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हादसा हुआ. सांगोद पुलिस की सूचना पर कनवास वन विभाग टीम ने गिरफ्तार किया. आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मची. आरोपी के दोनों पैर टूटे और जवानों की निगरानी में MBS अस्पताल में इलाज जारी है.

बजरी माफिया को लेकर कोलवा एसएचओ बयान प्रकरण
दौसा जिले में शुक्रवार की रात्रि को ट्रैक्टर-ट्रॉली से अवैध बजरी परिवहन करते पुलिस द्वारा पीछा करने पर ट्रैक्टर चालक ने तेज रफ्तार से ट्रैक्टर भगाकर एक मकान की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया. उस दौरान घर में सो रहा परिवार धमाके की आवाज सुनकर उठा तो भयभीत हो गया घटना को लेकर जब परिवार के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया तो कोलवा थानाधिकारी रामशरण गुर्जर द्वारा बजरी माफिया को लेकर बोली गई बात वायरल हो गई. वायरल वीडियो को लेकर एसपी सागर राणा ने कहा दौसा पुलिस बेहद मजबूती के साथ अवैध खनन कर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है. पिछले एक साल में जितनी कार्रवाई हुई उसकी 40% करवाई पिछले 15 दिन में पुलिस द्वारा की गई है और यह पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा. जबकि पुलिस के साथ खनन विभाग , राजस्व विभाग , वन विभाग द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई अलग है शो ऊन खनन माफिया को लेकर बोली गई बात किस परिपेक्ष में बोली उसके लिए स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. साथ ही वायरल वीडियो का भी विश्लेषण कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस मानसिक परिस्थितियों में यह बात बोली गई. एसपी सागर राणा ने साफ कहा दौसा पुलिस किसी से डरी हुई नहीं है, बड़े ही मजबूती के साथ अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेती है.

टोंक में 70 किलो डोडा पोस्ट किया जप्त
टोंक DST टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 70 किलो डोडा पोस्ट जप्त किया.2 आरोपी गिरफ्तार एक ट्रक को जप्त किया. तस्कर ट्रक में छिपा कर ले जा रहे थे. निवाई के नेशनल हाईवे 52 पर कार्रवाई की गई और नरेंद्र और गुरप्रीत को गिरफ्तार किया.

महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान
महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान कहा कि मालवीय का एक प्रार्थना पत्र मुझे मिला है. उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई कि मैंने कांग्रेस छोड़ी. मुझे जो मान-सम्मान दिया, वह कांग्रेस ने दिया. मैं कांग्रेस की रीति-नीति को मानने वाला व्यक्ति हूं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news