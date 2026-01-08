Zee Rajasthan
जोधपुर में डिस्कॉम की पिटाई, डीग में पनीर के लिए कुटाई तो गाय के लिए बन रहे 5 हजार मेथी के लड्डू.. देखें राजस्थान की वायरल खबरें

जोधपुर में डिस्कॉम की पिटाई, डीग में पनीर के लिए कुटाई तो गाय के लिए बन रहे 5 हजार मेथी के लड्डू.. देखें राजस्थान की वायरल खबरें  

Published: Jan 08, 2026, 04:22 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 04:22 PM IST

जोधपुर में डिस्कॉम की पिटाई, डीग में पनीर के लिए कुटाई तो गाय के लिए बन रहे 5 हजार मेथी के लड्डू.. देखें राजस्थान की वायरल खबरें

Rajasthan Viral News: ऐसे तो देश से लेकर विदेशों तक की कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल होती रहती है. ऐसी ही कुछ राजस्थान की वायरल खबरों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. पढ़ें एक से बढ़कर एक वायरल खबरें.

डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी कर्मचारियों के साथ मारपीट

जोधपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई. यह मामला झीपासनी गांव का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. सर्तकता जांच के दौरान मामला घरेलू विद्युत चोरी का बताया जा रहा है. उपभोक्ता एवं उसके परिवार ने डिस्कॉम जेईएन एवं कर्मचारियों से मारपीट की.

प्रतापगढ़ में सुबह और शाम हनुमान चालीसा का प्रसारण

प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शहर के गांधी चौराहे पर लगे एक टॉवर से सुबह और शाम रामधुन व हनुमान चालीसा का प्रसारण होता दिखाई दे रहा है. यह दृश्य प्रतापगढ़ की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक वातावरण को दर्शाता है. यह पहल प्रतापगढ़ नगर परिषद द्वारा की गई है, जिसे नगर परिषद की सभापति रामकन्या गुर्जर के नवाचार के रूप में देखा जा रहा है. इस व्यवस्था के माध्यम से शहर में सकारात्मक ऊर्जा, भक्ति भाव और आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जा रहा है. सुबह की शुरुआत और शाम का समय राम नाम के संकीर्तन से जुड़ने पर कई लोग इसे मन को शांति देने वाला अनुभव बता रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब तक लाखों–करोड़ों लोगों ने देखा और साझा किया है, जिससे प्रतापगढ़ की यह अनोखी पहल देशभर में चर्चा का विषय बन गई है. वीडियो को लगातार सराहना मिल रही है और लोग इसे भारतीय संस्कृति से जुड़ा सुंदर प्रयास बता रहे हैं.

गौवंश बनाए जा रहे के लिए 5 हजार मैथी के लड्डू

फलोदी में 5 हजार मेथी के लड्डू गौवंश के लिए बनाए जा रहे हैं. शहरी पशुपालन गौसेवा समिति द्वारा गौसेवा प्रेमियों के सहयोग से मकर संक्रांति पर 5 हजार मेथी के लड्डू गौवंश को खिलायें जाएंगे.

बाइक और कार की आमने-सामने भिड़ंत

फलोदी के चौड़ा क्षेत्र में बाइक और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया, जहां एक की इलाज के दौरान मौत हो गई.

जीवन का अंतिम सफर भी मुश्किल भरी राहों से

पाली के नया गांव मोक्षधाम परिसर में जलभराव की पीड़ा आई सामने आई. 45 वर्षीय युवक के निधन पर अंतिम संस्कार यात्रा के दौरान लोगों ने पीड़ा बताई. अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को आने-जाने की समस्या पैदा हो गई. मौजूद लोगों ने की कई बार इसको लेकर नगर निगम को अवगत करवाया लेकिन गंभीर समस्या पर प्रशासन का ध्यान नहीं गया.

अजमेर में ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट

अजमेर के अमरोहा में ट्रैक्टर से जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक ट्रैक्टर से खतरनाक करतब दिखाते नजर आ रहे हैं, जिससे न केवल उनकी जान जोखिम में है बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है. वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

युवक ने वस्त्रहीन होकर किया हंगामा

सिरोही-आबूरोड रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद युवक ने वस्त्रहीन होकर हंगामा और तोड़फोड़ की. चंडीगढ़-मुंबई एक्सप्रेस से संदिग्ध युवक उतरा था. टिकट नहीं होने पर टीटी द्वारा चालान काटे जाने के बाद युवक को संदिग्ध हालात में स्टेशन से बाहर छोड़ा. सदर पुलिस ने हिरासत में लेकर जीआरपी को सौंपा. युवक के पास दुबई की सिम और पासपोर्ट मिला. युवक से लैपटॉप और तीन फोन भी मिले. सिरोही ट्रॉमा सेंटर में कोतवाली पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है.

पनीर के लिए लाठियां से मारपीट

डीग जिले के बृज नगर कस्बे का व्यापारी को लाठियों से पीटते हुए का एक वीडियो सामने आया है. कुछ लोग एक व्यापारी पर लाठी से लगातार हमला कर रहे हैं. कल व्यापारी से पनीर के पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद लोगों ने व्यापारी पर लाठियों से हमला किया था. दुकान मालिक सतेंद्र ने बताया कि उनकी मिठाई की दुकान मुंडिया रोड़ पर स्थित है. कल उनकी दुकान पर कुछ लोग पनीर खरीदने के लिए आये थे. लोगों ने सतेंद्र से डेढ़ किलो पनीर खरीदा, जब सतेंद्र ने उनसे डेढ़ किलो पनीर के 540 रुपये मांगे तो, लोगों ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद सतेंद्र और लोगों के बीच जमकर कहासुनी हुई. इतने में पास रखी लाठियां उठाकर लोगों ने सतेंद्र पर हमला कर दिया. इस दौरान सतेंद्र का भाई मोनू, चाचा संजय ने सतेंद्र को बचाने की कोशिश की तो, लोगों ने भी लाठियों से पीटा, जिसके बाद लोग सतेंद्र की दुकान से लूटपाट कर फरार हो गए. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद तीनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहां मौजूद एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया.

