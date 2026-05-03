/राजस्थान की एक बार फिर विवादों में आई व्यावसायिक शिक्षा योजना, कार्मिकों को वेतन नहीं मिलने का आरोप

Jaipur News: प्रदेश की व्यावसायिक शिक्षा योजना एक बार फिर विवादों में आ गई है. योजना के तहत निजी कंपनियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को पिछले 2 माह से लेकर 14 माह तक वेतन नहीं मिलने के आरोप सामने आए हैं. लंबे समय से वेतन अटकने के कारण हजारों कार्मिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.

व्यावसायिक शिक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष पवन गर्ग का कहना है कि IISD कंपनी पर सबसे अधिक वेतन बकाया होने के बावजूद कंपनी को दोबारा एक्सटेंशन कार्यादेश दिए गए है. इन कंपनियों पर विभाग कि मेहरबानी से लेकर सवाल उठ रहे हैं.

वहीं, ह्यूमन वेलफेयर कंपनी के अधीन कार्यरत कार्मिकों का करीब 8 माह का वेतन अब तक जारी नहीं हुआ है. प्रभावित कार्मिकों का कहना है कि लगातार आश्वासनों के बावजूद भुगतान नहीं होने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है. कई कर्मचारियों पर किराया, बैंक लोन और बच्चों की फीस का दबाव बढ़ता जा रहा है.

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प्रदेश की व्यावसायिक शिक्षा योजना फिर से विवादों में

कंपनियों के माध्यम से लगे कार्मिकों की 2 से 14 माह तक की सैलरी बकाया

IISD कंपनी पर सबसे ज्यादा वेतन बकाया होने के बावजूद फिर मिला एक्सटेंशन कार्यादेश

ह्यूमन वेलफेयर कंपनी के कार्मिकों की 8 माह की सैलरी अटकी

आर्थिक और मानसिक संकट झेल रहे कार्मिक

राज्य परियोजना निदेशक की चुप्पी कर रही सवाल खड़े ?

जबकि पूर्व में भी आर्थिक तंगी के शिकार कई व्यावसायिक शिक्षक कर चुके हैं सुसाइड अटेम्प्ट

व्यावसायिक शिक्षक संघ राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलेशकुमार ने कहा कि लगातार विभागीय अधिकारियों और संबंधित कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा. इस पूरे मामले में राज्य परियोजना निदेशक की चुप्पी बड़े सवालों खड़े कर रही है. कमलेश कुमार ने कहा कि जब कंपनियां समय पर वेतन भुगतान करने में विफल हैं, तो उन्हें दोबारा कार्य एक्सटेंशन करना गलत है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी आर्थिक तंगी और वेतन संकट से परेशान कई व्यावसायिक शिक्षकों द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि सरकार और शिक्षा विभाग को इस मुद्दे पर गंभीरता से हस्तक्षेप कर जल्द भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि कार्मिकों को राहत मिल सके और योजना की साख बनी रहे.

कंपनियों की इस लापरवाही पर राज्य परियोजना निदेशक का हस्तक्षेप नहीं होने के कारण प्रदेश के हजारों शिक्षकों को समय पर मानदेय नहीं मिल रहा, कंपनियां अपने मनमर्जी करती नजर आ रही है, जिस वजह से राज्य परियोजना सहित व्यावसायिक शिक्षा का भी नाम खराब होता नजर आ रहा है.