Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में वोटर्स लिस्ट में नाम देखना बिल्कुल आसान, सिर्फ करें ये काम

SIR Update : SIR को लेकर परेशान है तो ये खबर आपके लिए है. मतदाता अपने नाम और रिश्तेदार के नाम के आधार पर पिछली SIR की मतदाता सूची में अपना ब्योरा ढूंढ सकते हैं. इस नई सुविधा से वोटर्स को खुद और BLO को भी मैंपिंग करने में आसानी हो जाएगी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 20, 2025, 11:10 AM IST | Updated: Nov 20, 2025, 11:10 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी के साथ छाया कोहरा, कई जिलों में शीतलहर से बदला मौसम
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी के साथ छाया कोहरा, कई जिलों में शीतलहर से बदला मौसम

क्या आप जानते हैं? सांप की वो प्रजाति जो केवल राजस्थान के थार में मिलती है!
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? सांप की वो प्रजाति जो केवल राजस्थान के थार में मिलती है!

राजस्थान में 15,600 करोड़ की मेगा डील पर मुहर, शुरू होंगी दो मेगा परियोजनाएं, हर घर पहुंचेगी बिजली!
7 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान में 15,600 करोड़ की मेगा डील पर मुहर, शुरू होंगी दो मेगा परियोजनाएं, हर घर पहुंचेगी बिजली!

PM Kisan 22nd Installment 2025 Update: कब आएगी PM Kisan योजना की 22वीं किस्त? यहां जानें सब कुछ...
7 Photos
PM Kisan Yojana

PM Kisan 22nd Installment 2025 Update: कब आएगी PM Kisan योजना की 22वीं किस्त? यहां जानें सब कुछ...

राजस्थान में वोटर्स लिस्ट में नाम देखना बिल्कुल आसान, सिर्फ करें ये काम

Jaipur News : SIR को लेकर परेशान है तो ये खबर आपके लिए है. अब भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से voters.eci.gov.in पर पिछली SIR की मतदाता सूची में अपने नाम से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए नई सर्च सुविधा शुरू कर दी गयी है.

मतदाता अपने नाम और रिश्तेदार के नाम के आधार पर पिछली SIR की मतदाता सूची में अपना ब्योरा ढूंढ सकते हैं. इस नई सुविधा से वोटर्स को खुद और BLO को भी मैंपिंग करने में आसानी हो जाएगी.

ऐसे वोटर्स जिनकी मैंपिंग अभी तक नहीं हुई है, ये जिसमें देरी हो रही है, उनको भी सुविधा हो जाएगी. उन्हे SIR की पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई दस्तावेज देने की जरूरत ही नहीं रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पहले समझे की आखिर SIR है क्या ?

इस अभियान का मकसद है एक बिना गलती वाली वोटर लिस्ट को तैयार करना जिसमें हर पात्र नागरिक का नाम सही ढंग से दर्ज हो और कोई भी अपात्र या किसी का नाम दो बार लिस्ट में ना हो.

SIR काम कैसे करेगा ?

हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे, इसका संचालन एक बीएलओ करेगा. मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए आधार दस्तावेज 2002-2004 की सूची को माना गया है, यानि की जिन वोटर्स का नाम पिछली सूची में हैं, उनके लिये ये सत्यापन प्रक्रिया आसान रहने वाली है. ज्यादा जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करें.

अगर आपको सूची में अपना नाम नहीं दिख रहा है या भरी गयी सूचना गलत है तो बूथ लेवल ऑफिसर में मिले. बीएलओ ऑफिस में जाकर सुधार के लिये फॉर्म को भरे और सारे दस्तावेज और निवास प्रमाण पत्र की कॉपी भी जमा करा दें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news