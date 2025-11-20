राजस्थान में वोटर्स लिस्ट में नाम देखना बिल्कुल आसान, सिर्फ करें ये काम

SIR Update : SIR को लेकर परेशान है तो ये खबर आपके लिए है. मतदाता अपने नाम और रिश्तेदार के नाम के आधार पर पिछली SIR की मतदाता सूची में अपना ब्योरा ढूंढ सकते हैं. इस नई सुविधा से वोटर्स को खुद और BLO को भी मैंपिंग करने में आसानी हो जाएगी.
Jaipur News : SIR को लेकर परेशान है तो ये खबर आपके लिए है. अब भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से voters.eci.gov.in पर पिछली SIR की मतदाता सूची में अपने नाम से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए नई सर्च सुविधा शुरू कर दी गयी है.
मतदाता अपने नाम और रिश्तेदार के नाम के आधार पर पिछली SIR की मतदाता सूची में अपना ब्योरा ढूंढ सकते हैं. इस नई सुविधा से वोटर्स को खुद और BLO को भी मैंपिंग करने में आसानी हो जाएगी.
ऐसे वोटर्स जिनकी मैंपिंग अभी तक नहीं हुई है, ये जिसमें देरी हो रही है, उनको भी सुविधा हो जाएगी. उन्हे SIR की पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई दस्तावेज देने की जरूरत ही नहीं रहेगी.
पहले समझे की आखिर SIR है क्या ?
इस अभियान का मकसद है एक बिना गलती वाली वोटर लिस्ट को तैयार करना जिसमें हर पात्र नागरिक का नाम सही ढंग से दर्ज हो और कोई भी अपात्र या किसी का नाम दो बार लिस्ट में ना हो.
SIR काम कैसे करेगा ?
हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे, इसका संचालन एक बीएलओ करेगा. मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए आधार दस्तावेज 2002-2004 की सूची को माना गया है, यानि की जिन वोटर्स का नाम पिछली सूची में हैं, उनके लिये ये सत्यापन प्रक्रिया आसान रहने वाली है. ज्यादा जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करें.
अगर आपको सूची में अपना नाम नहीं दिख रहा है या भरी गयी सूचना गलत है तो बूथ लेवल ऑफिसर में मिले. बीएलओ ऑफिस में जाकर सुधार के लिये फॉर्म को भरे और सारे दस्तावेज और निवास प्रमाण पत्र की कॉपी भी जमा करा दें.
