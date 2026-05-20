/राजस्थान में 'रात का टॉर्चर', सूरज ढलने के बाद भी क्यों तप रही है धरती? आपके शहर का क्या है हाल?

Rajasthan Warm Night Effect: राजस्थान में इस बार गर्मी ने लोगों की रातों की नींद तक छीन ली है. हालात ऐसे हो गए हैं कि दिन में राहत देने वाले कूलर भी अब रात के समय जवाब देने लगे हैं. कई शहरों और कस्बों में रात का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है. इसका असर यह हो रहा है कि कूलर ठंडी हवा देने के बजाय गर्म हवा फेंक रहे हैं. लोग पूरी रात बेचैनी में गुजार रहे हैं और सुबह थकान, सिरदर्द और चिड़चिड़ेपन के साथ उठ रहे हैं.

आखिर क्यों तप रही हैं रातें?

विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे 'वॉर्म नाइट” यानी गर्म रातों का प्रभाव जिम्मेदार है. दिनभर तेज धूप में गर्म हुए कंक्रीट के मकान, सड़कें और इमारतें रात में धीरे-धीरे गर्मी छोड़ती रहती हैं. इसे 'अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट” कहा जाता है. जब हवा कम चलती है और वातावरण में उमस बनी रहती है, तब यह गर्मी ऊपर नहीं उठ पाती और आसपास का माहौल भट्टी जैसा महसूस होने लगता है.

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इसी वजह से रात के समय तापमान कम नहीं हो पाता और घरों के अंदर भी गर्मी बनी रहती है. बंद कमरों में कूलर चलाने से उमस और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे राहत के बजाय घुटन महसूस होती है.

‘थर्मल डिस्कम्फर्ट’ से बढ़ रहा खतरा

डॉक्टरों का मानना है कि दिन की तुलना में रात की गर्मी शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है. अगर रात में शरीर को पर्याप्त ठंडक नहीं मिलती, तो नींद पूरी नहीं हो पाती. लगातार खराब नींद से ब्लड प्रेशर बढ़ने, थकान, तनाव और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर इसका असर और ज्यादा देखने को मिलता है.

राहत पाने के आसान उपाय

कूलर के साथ रखें क्रॉस वेंटिलेशन

अगर कमरे में कूलर चला रहे हैं, तो खिड़की या दरवाजा थोड़ा खुला जरूर रखें. इससे गर्म और नम हवा बाहर निकलती रहेगी. पूरी तरह बंद कमरे में कूलर उमस बढ़ा सकता है.

सोने से पहले अपनाएं ‘थर्मल हैक’

रात को सोने से पहले हाथ-पैर ठंडे पानी से धोएं या हल्का स्नान करें. इससे शरीर का तापमान तेजी से कम होता है और नींद बेहतर आती है.

छत को रखें ठंडा

शाम के समय छत पर पानी का हल्का छिड़काव करने से दिनभर जमा हुई गर्मी कम हो जाती है और रात में कमरे अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं.

हल्का और ठंडक देने वाला भोजन करें

रात के खाने में ज्यादा मसालेदार और भारी भोजन से बचें. तरबूज, ककड़ी, छाछ और प्याज जैसी चीजें शरीर को अंदर से ठंडक देने में मदद करती हैं.