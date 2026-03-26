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स्कूलों में बजेगी ‘वॉटर बेल’, गर्मी से बचाव के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

Jaipur News: भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. अब सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 'वॉटर बेल' लागू की जाएगी, ताकि बच्चे नियमित रूप से पानी पी सकें और डिहाइड्रेशन से बचें. इसके साथ ही अतिरिक्त ब्रेक, ORS की उपलब्धता, छाया की व्यवस्था और आउटडोर गतिविधियों पर रोक जैसे निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा और सेहत सुनिश्चित की जा सके.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Mar 26, 2026, 04:36 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 04:36 PM IST

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स्कूलों में बजेगी ‘वॉटर बेल’, गर्मी से बचाव के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

Jaipur News: भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक अहम निर्णय लिया है. अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 'वॉटर बेल' यानी पानी की घंटी बजाई जाएगी. इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से सुरक्षित रहें.

निर्देशों के अनुसार, स्कूलों में पढ़ाई के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक दिए जाएंगे और हर ब्रेक में विद्यार्थियों को पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाएगा. अक्सर देखा जाता है कि बच्चे कक्षा में पढ़ाई के दौरान पानी पीना नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे तेज गर्मी में उनकी तबीयत खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में 'वॉटर बेल' व्यवस्था बच्चों को समय-समय पर पानी पीने की याद दिलाएगी और उनकी सेहत की रक्षा करेगी.

यह पहल खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, जहां कई बच्चे स्कूल में उपलब्ध पानी पर ही निर्भर रहते हैं. नियमित रूप से पानी पीने की आदत न केवल उन्हें लू से बचाएगी, बल्कि उनकी एकाग्रता और ऊर्जा स्तर को भी बनाए रखने में मदद करेगी.

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शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निजी स्कूलों में भी इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा. दो पारियों में संचालित होने वाले स्कूलों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अतिरिक्त ब्रेक और पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.

इसके साथ ही जिन स्कूलों में कक्षाओं की कमी है, वहां विद्यार्थियों को खुले में बैठाने पर रोक लगा दी गई है. आवश्यकता पड़ने पर टेंट लगाकर छाया की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चों को तेज धूप से बचाया जा सके. सभी स्कूलों में प्राथमिक उपचार किट और ORS की उपलब्धता भी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके.

गर्मी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आउटडोर गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है. इसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, अनुकूल और स्वास्थ्यकर वातावरण में शिक्षा मिल सके. शिक्षा विभाग की यह पहल न केवल बच्चों की सेहत की रक्षा करेगी, बल्कि स्कूलों में एक जिम्मेदार और संवेदनशील माहौल भी तैयार करेगी.

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