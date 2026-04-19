/राजस्थान में जल संकट से जंग शुरू! मंत्री के आदेश पर गांव-गांव दौड़े अफसर, 400+ लीकेज और हैंडपंप तुरंत ठीक

Jaipur News: राजस्थान में पानी के लिए फिर से बडा अभियान चलाया जा रहा है. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश के बाद जलदाय महकमा छुट्टी के लिए फील्ड में उतरा और गांवों में जाकर पानी की वास्तविक स्थिति देखी, जहां लीकेज, हैडपंप में खराबी है उसे तुरंत सुधरवाया जा रहा है...आखिरकार पानी को लेकर ग्राउंड जीरों पर कैसे हालात है..इस खास रिपोर्ट में!



प्रमुख सचिव खुद फील्ड में उतरे

मरुधरा में गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी की डिमांड भी बढ़ने लगी है. मई जून के महीने में जलसंकट की स्थिति से निपटने के लिए जलदाय विभाग ने एक बार फिर से पूरे राजस्थान में अभियान चलाया है. जलदाय महकमे ने दो दिनों तक छुट्टी के लिए गांव गांव जाकर ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत से रूबरू हुए. जहां हालात खराब है,वहां तुरंत पानी की व्यवस्था की गई है. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश के बाद इंजीनियर्स एक्टिव हो गए है.

पीएचईडी प्रमुख सचिव हेमंत गेरा खुद फील्ड में उतरे.उन्होंने चाकसू के गांवों का दौरा कर ग्राउंड जीरो की हकीकत जानी. पहले दिन के अभियान में 400 से ज्यादा लीकेज और खराब हैडपंप को ठीक करवाया. संपर्क पोर्टल की 40 शिकायतों का निस्तारण करवाया.गांव में पानी की मुख्य स्त्रोत हैंडपंप है, इसलिए मई जून की भीषण गर्मी से पहले हैडपंपों को सुधारा जा रहा है.



सीएम के अचानक निर्देश का असर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पेयजल को लेकर गंभीर है.उन्होंने पिछले दिनों छुट्टी के दिन अचानक पीएचईडी महकमे के साथ कलक्टर्स को 5-5 हैडपंपों की चेक करने के निर्देश दिए थे, जिसका असर ये हुआ था कि 3 हजार से ज्यादा हैंडपंप को देखा,जिसमें से खराब पड़े 200 हैडपंप को तुरंत ठीक करवाया. सीएम के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने विभाग स्तर पर फिर से अभियान चलाया ताकि भीषण गर्मी में जलसंकट जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो. चीफ इंजीनियर ग्रामीण सुरेंद्र शर्मा सांगानेर के गांवों में जाकर पेयजल की स्थिति से रूबरू होंगे.

जयपुर में शहर में चलाया अभियान

जयपुर में एडिशनल चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ जयपुर शहर में अभियान चला रहे है. गर्मियों में परेशानी से पहले ही संभावित समस्याओं में सुधार किया जा रहा है. खासकर टेल एंड तक पानी की समस्या ज्यादा होती है. शहर में निवारू रोड, विद्याधर नगर, चारदीवारी में कई जगह कम प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन्हें ठीक करवाया है.वहीं शहर में हरमाडा में नए प्रोजेक्ट से भी जल्द पानी देने पर जलदाय विभाग तैयारी कर रहा है यानी गांव और शहर में पानी के लिए भीषण गर्मी में महकमे की तैयारी पूरी है.