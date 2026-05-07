/राजस्थान में भीषण गर्मी में जल संकट! जोधपुर, चूरू, झुंझुनूं, डूंगरपुर और बारां में विरोध प्रदर्शन

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है. इसके साथ ही प्रदेश के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत देखी जा रही है. ऐसे में लोगों में काफी आक्रोश है. जोधपुर, चूरू, बारां से खबरें सामने आई.

जोधपुर में मटकियां फोड़कर विरोध प्रदर्शन

जोधपुर में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत अब लोगों के गुस्से में बदलती नजर आ रही है. शहर के चांदणा भाकर क्षेत्र स्थित देवी रोड पर मंगलवार को स्थानीय लोगों ने मटकियां फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पिछले चार से पांच दिनों से इलाके में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. महिलाओं और बच्चों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जबकि कई घरों में पीने तक का पानी नहीं बचा है. लोगों का आरोप है कि कुछ लोग पानी का अवैध व्यापार कर रहे हैं और उन्हें समय पर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन आम जनता को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा. क्षेत्रवासियों ने मटकियां फोड़कर अपना विरोध जताया और कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. लोगों ने जलदाय विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. साथ ही विभाग का घेराव और धरना-प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई.

रतनगढ़ में पिछले तीन दिनों से पेयजल किल्लत

वहीं, चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच शहर के वार्डों में गहराते जल संकट ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया है. पिछले कुछ दिनों से सुचारू जलापूर्ति न होने से आक्रोशित वार्डवासियों ने गुरुवार को जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर अधिकारियों का घेराव किया. मामले के अनुसार शहर के वार्ड 34 में पिछले तीन दिनों से पेयजल किल्लत बनी हुई है.

इस समस्या से परेशान वार्ड 34 के लोग पूर्व पार्षद जयप्रकाश चोटिया के नेतृत्व में जलदाय विभाग के एक्सईएन कार्यालय पहुंचे और एक्सईएन के समक्ष अपना आक्रोश जताते हुए समस्या समाधान की मांग की. लोगों ने विभाग के उच्चाधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों को क्षेत्र में लगे ट्यूबवेलों की स्थिति तक का ज्ञान नहीं है.



वार्डवासियों ने बताया कि कई ट्यूबवेल लंबे समय से खराब पड़े हैं, जिन्हें ठीक करने की जहमत तक नहीं उठाई जा रही. पानी का प्रेशर इतना कम है कि नलों में बूंद-बूंद पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पानी के टैंकरों के वितरण में भी भेदभाव का आरोप लगाया.

नवलगढ़ में फूटा लोगों का गुस्सा

झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे में पीने के पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है. वार्ड नंबर 34 और 35 में पिछले कई महीनों से चली आ रही पानी की समस्या को लेकर गुरुवार को वार्ड वासियों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने प्रदर्शन कर जलदाय विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई और जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी.



प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पीएचईडी के एक्सईएन मौके पर पहुंचे और वार्डवासियों से पूरी स्थिति जानी. इस दौरान लोगों ने अधिकारियों को पानी सप्लाई व्यवस्था की खामियां बताते हुए मौके पर ही समाधान का 'ब्लूप्रिंट' समझाया. दिलचस्प बात यह रही कि पानी की किल्लत से परेशान लोग खुद इंजीनियर और विशेषज्ञ की भूमिका में नजर आए. किसी ने पाइपलाइन का रूट बताया तो किसी ने वॉल्व बदलने और लाइन कनेक्शन सुधारने की सलाह दी.

बारां में 57 करोड़ की लागत का नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट बंद

बारां जिले के अंता में 57 करोड़ की लागत का नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट आए दिन बंद होने से आमजन को भीषण गर्मी में पेयजल के लिए जूझने पर मजबूर होना पड़ रहा है. आज भी प्लांट बंद रहने से 44 गांवों सहित कस्बे में पेयजल की सप्लाई नहीं हुई, जिसके चलते आमजन में आक्रोश पनपने लगा है.

बता दें कि नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट में कभी क्लोरिन खत्म होने के चलते प्लांट बंद कर दिया जाता है तो कभी प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान नहीं होने से प्लांट बंद रहता है और इसका खामियाजा कस्बे सहित 44 गांवों के वाशिंदों को भुगतना पड़ रहा है.

डूंगरपुर में पानी की किल्लत

डूंगरपुर जिले के जलदाय विभाग के एसई गोपीचंद वर्मा ने बताया कि आमजन को पानी की किल्लत से बचाने के लिए कलेक्टर के निर्देशों के बाद जलदाय विभाग पूरी तरह गंभीर है. विभाग की टीमें कंट्रोल रूम और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के त्वरित निस्तारण में जुट गई हैं.

विभाग का मुख्य लक्ष्य आमजन को गर्मी के मौसम में राहत पहुंचाना है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में संपर्क पोर्टल पर पेयजल से संबंधित कुल 87 परिवेदनाएं दर्ज हैं, जिसमे 41 शिकायते शहरी क्षेत्र की है. वहीं, 46 शिकायते ग्रामीण क्षेत्र की है. जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि शहर की 41 समस्याओं का कारण आरयूडीआईपी द्वारा किया जा रहा कार्य है, जिसका जल्द ही समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है.