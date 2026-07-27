/मानसून फीका, गर्मियों जैसी डिमांड, 96 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई

Jaipur News : राजस्थान में गर्मियों में जल संकट की तस्वीर बिल्कुल आम है. लेकिन यहां मानसून में भी जलसंकट जैसी स्थिति पैदा हो रही है. राजस्थान में मानसून के बीच 96 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है. प्रदेश के 3 जिलों के 14 कस्बों में 96 घंटे या अधिक समय में पानी मिल रहा है. 6 जिलों के 30 कस्बों में 48-72 घंटों में और 2 जिलों के 102 कस्बों में 48 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई की जा रही है. जुलाई का महीना बीतने वाला है, लेकिन प्रदेश में मानसून अभी भी फीका है. अगर मानसून में अच्छी बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पेयजल संकट गहरा सकता है. क्योंकि बांधों में पानी की मात्रा भी कम होने लगी है.अभी बांधो में 44 प्रतिशत पानी ही बचा है.

इन 14 कस्बों में 96 घंटे में सप्लाई

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अजमेर के मकराना, बोरवाड, लाडनू, डीडवाना, जयपुर रीजन 1 में बांदीकुई, बसवा, दौसा, श्रीमाधोपुर, जोधपुर 2 रीजन में बालोतरा, सिवाना, समदडी, जोधपुर रीजन 1 में भोपालगढ, पीपाड सिटी, उदयपुर रीजन के दलोट में जलदाय विभाग 96 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई कर रहा है.

जुलाई में भी गर्मियों जैसी सप्लाई

अक्सर जुलाई में मानसून सक्रिय होने के कारण पानी की डिमांड घट जाती है.लेकिन अभी भी गर्मियों जितनी की पेयजल सप्लाई की जा रही है.पिछले सालों पहले जुलाई में करीब 570 एमएलडी पानी की सप्लाई की जा रही थी,लेकिन अब 630 एमएलडी पानी की सप्लाई की जा रही है.जयपुर में पेयजल सप्लाई के लिए 61 नई टंकियों का भी निर्माण हुआ है.जिसमें से 7 टंकिया चालू होनी बाकी है.यानी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है.लेकिन मानसून की बारिश का इंतजार अभी भी किया जा रहा है. एसीई, एडिशनल चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ ने कहा की इस बार मानसून में बारिश अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है बारिश होगी और अभी तक नहीं भरे बांध भी भरेंगे.

जलसंकट की समस्या बढ़ जाएगी

पिछले दो साल से मानसून की अच्छी बारिश हुई, लेकिन इस साल अब तक मानसून फीका ही रहा. अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में जलसंकट की समस्या और बढ़जाएगी. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है, अब मानसून की अच्छी बारिश होगी,ताकि बांधों में पानी की आवक हो सके.