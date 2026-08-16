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जयपुर जलदाय विभाग में 2.25 करोड़ के टेंडर पर विवाद, समय से 8 दिन बाद अपलोड हुई NIT

Rajasthan Water Supply Department: जयपुर के जमवारामगढ़ PHED डिवीजन में करीब 2.25 करोड़ रुपये के तीन टेंडरों की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं. आरोप है कि 6 अगस्त को अपलोड होने वाली NIT को तय समय पर अपलोड नहीं किया गया और 14-15 अगस्त को eProc पोर्टल पर डाला गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 16, 2026, 07:32 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 07:32 PM IST
जयपुर जलदाय विभाग में 2.25 करोड़ के टेंडर पर विवाद, समय से 8 दिन बाद अपलोड हुई NIT
Image Credit: Rajasthan Water Supply Department

Rajasthan Water Supply Department: राजस्थान जलदाय विभाग में 2 करोड़ 25 लाख के टेंडरों पर सवाल खड़े हो गए. टेंडर नोटिस के तहत 6 अगस्त eProc पोर्टल पर टेंडर की एसआईटी अपलोड करनी थी, लेकिन 12 दिन बाद टेंडर अपलोड किया गया. वो भी राष्ट्रीय अवकाश के दिन... जब दो दिन छुट्टी के बाद टेंडर खुलने की तारीख है, तो पारदर्शिता पर सवाल तो उठेंगे ही.

पारदर्शिता पर उठे सवाल

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PHED के जमवारामगढ़ डिवीजन में करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये के तीन टेंडर को लेकर टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं. करीब 75-75 लाख रुपये के तीन NIT तय समय पर अपलोड नहीं किए गए. टेंडर नोटिस के तहत 6 अगस्त को अपलोड करने थे, लेकिन उन्हें अपलोड किए गए 14-15 अगस्त को eProc पोर्टल पर अपलोड किया गया.

ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. टेंडर प्रक्रिया के लिए उपलब्ध समय और अपलोड में हुई देरी को लेकर सवाल खडे़ हो रहे हैं. तीनों NIT की अनुमानित राशि करीब 75 लाख रुपये है. इस तरह कुल 2 करोड़ 25 लाख रुपये के कार्यों से जुड़े टेंडर का पूरा मामला है.

अमानत राशि जमा कराने को लेकर भी सवाल

टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले ठेकेदारों के लिए अमानत राशि जमा कराने की समय सीमा भी महत्वपूर्ण है. टेंडर नोटिस के मुताबिक, अमानत राशि 17 अगस्त को सुबह 10 बजे तक जमा करानी होगी. 15 और 16 तारीख को छुट्टी है. राष्ट्रीय अवकाश के दिन टैंडर अपलोड किए गए. अपलोड में देरी के बाद टेंडर खुलने की निर्धारित तारीख और बोलीदाताओं को मिले समय को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

XEN ने दी सफाई

मामले को लेकर जमवारामगढ़ के XEN नितेश मीणा ने सफाई दी है. उनका कहना है कि FS नहीं मिलने के कारण टेंडर अपलोड करने में देरी हुई. उन्होंने कहा कि अब टेंडर की तारीख बढ़ाई जाएगी, ताकि प्रक्रिया में शामिल होने वालों को पर्याप्त समय मिल सके.

FS को लेकर जानकारों ने उठाए सवाल

वहीं मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि Financial Sanction यानी FS की आवश्यकता वर्क ऑर्डर जारी करने के समय होती है. ऐसे में FS उपलब्ध नहीं होने को टेंडर अपलोड में देरी का आधार बनाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं. अब पूरे मामले में सवाल ये है कि पारदर्शिता भंग होने के कारण जिम्मेदारों पर एक्शन होगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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