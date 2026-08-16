/जयपुर जलदाय विभाग में 2.25 करोड़ के टेंडर पर विवाद, समय से 8 दिन बाद अपलोड हुई NIT

Rajasthan Water Supply Department: राजस्थान जलदाय विभाग में 2 करोड़ 25 लाख के टेंडरों पर सवाल खड़े हो गए. टेंडर नोटिस के तहत 6 अगस्त eProc पोर्टल पर टेंडर की एसआईटी अपलोड करनी थी, लेकिन 12 दिन बाद टेंडर अपलोड किया गया. वो भी राष्ट्रीय अवकाश के दिन... जब दो दिन छुट्टी के बाद टेंडर खुलने की तारीख है, तो पारदर्शिता पर सवाल तो उठेंगे ही.

पारदर्शिता पर उठे सवाल

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PHED के जमवारामगढ़ डिवीजन में करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये के तीन टेंडर को लेकर टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं. करीब 75-75 लाख रुपये के तीन NIT तय समय पर अपलोड नहीं किए गए. टेंडर नोटिस के तहत 6 अगस्त को अपलोड करने थे, लेकिन उन्हें अपलोड किए गए 14-15 अगस्त को eProc पोर्टल पर अपलोड किया गया.

ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. टेंडर प्रक्रिया के लिए उपलब्ध समय और अपलोड में हुई देरी को लेकर सवाल खडे़ हो रहे हैं. तीनों NIT की अनुमानित राशि करीब 75 लाख रुपये है. इस तरह कुल 2 करोड़ 25 लाख रुपये के कार्यों से जुड़े टेंडर का पूरा मामला है.

अमानत राशि जमा कराने को लेकर भी सवाल

टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले ठेकेदारों के लिए अमानत राशि जमा कराने की समय सीमा भी महत्वपूर्ण है. टेंडर नोटिस के मुताबिक, अमानत राशि 17 अगस्त को सुबह 10 बजे तक जमा करानी होगी. 15 और 16 तारीख को छुट्टी है. राष्ट्रीय अवकाश के दिन टैंडर अपलोड किए गए. अपलोड में देरी के बाद टेंडर खुलने की निर्धारित तारीख और बोलीदाताओं को मिले समय को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

XEN ने दी सफाई

मामले को लेकर जमवारामगढ़ के XEN नितेश मीणा ने सफाई दी है. उनका कहना है कि FS नहीं मिलने के कारण टेंडर अपलोड करने में देरी हुई. उन्होंने कहा कि अब टेंडर की तारीख बढ़ाई जाएगी, ताकि प्रक्रिया में शामिल होने वालों को पर्याप्त समय मिल सके.

FS को लेकर जानकारों ने उठाए सवाल

वहीं मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि Financial Sanction यानी FS की आवश्यकता वर्क ऑर्डर जारी करने के समय होती है. ऐसे में FS उपलब्ध नहीं होने को टेंडर अपलोड में देरी का आधार बनाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं. अब पूरे मामले में सवाल ये है कि पारदर्शिता भंग होने के कारण जिम्मेदारों पर एक्शन होगा.

