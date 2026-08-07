/क्या इस बार राजस्थान का एक भी बड़ा बांध ओवरफ्लो नहीं होगा ?

Rajasthan News : साल 2026 में मानसून इतना कमजोर है, कि बड़े बांधों के गेट ओवरफ्लो होने के चलते खोले ही नहीं गये हैं. क्योंकि राजस्थान के बांधों में 35 फीसदी बांध सूखे हुए हैं. हालांकि करौली के पांचना बांध के गेट जरूर खोले गये थे, लेकिन उसकी वजह 20 साल पुराना विवाद था, जिसे सुलझाने के लिए गेट 20 साल बाद 6 जुलाई 2026 को खुले थे.

आकंड़े परेशान करने वाले हैं

Add Zee News as a Preferred Source

हाल की तस्वीर कुछ यूं है कि राजस्थान के 693 बांध में लगभग 48 फीसदी ही पानी है, जबकि पिछले साल अगस्त 2025 में ये ही बांध 76 फीसदी तक भर चुके थे. राजस्थान के बड़े बांध जैसे बीसलपुर सिर्फ 65 फीसदी भरा है और जवाई बांध करीब 26 फीसदी पानी से भरा है. भरतपुर का बरेठा बांध 26 फीट के पार पहुंच चुका है, अब अगर बारिश ठीक से हो जाए तो बांध के गेट खोले जा सकते हैं.

क्या होगा असर ?

राजस्थान की एक बड़ी आबादी जो की खेती और पशुपालन पर निर्भर करती है, पानी की कमी से सीधी प्रभावित होगी, गेहूं-सरसों और चने की फसल पर असर पड़ेगा. राजस्थान में नहरों पर बना सिंचाई का नेटवर्क यानि की इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कमांड एरिया और अन्य स्थानीय बांधों के कैचमेंट को पूरा पानी नहीं मिल पाएगा. किसानों को सिंचाई के लिए भूजल पर ही निर्भर होना पड़ेगा, जिससे भूजल स्तर भी नीचे जा सकता है. क्योंकि मानसून बारिश की कमी और कैचमेंट एरिया में पानी की आवक नहीं होने से वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होगा और कई जगह डार्क जोन इलाके देखने को मिल सकते हैं. कमजोर मानसून और कम बारिश सिर्फ सर्दियों तक अपना असर नहीं दिखाएगी, असली परेशानी साल 2027 की गर्मियों से शुरू हो सकती है.

जोन और बांध में पानी के हालात

भरतपुर- बरेठा बांध 26 फीट के पार है 27 फीट तक पहुंचा तो गेट खुलेंगे. हालांकि यहां भी 68 बांध है जिसमें पिछले बार का भरा पानी भी 30 फीसदी से ज्यादा खर्च हो गया है

जयपुर- 186 के करीब बांध वाले जयपुर जोन में बीसलपुर, मोरेल, कानोता, रामगढ़ जैसे बांध हैं जिसमें पानी पिछले साल की तुलना में बहुत कम रहा.

जोधपुर- उम्मेद सागर, जसवंत सागर, जवाई और सुरपुरा बांध जैसे कुल 100 से ज्यादा बांध है, लेकिन पानी इस बार 35 फीसदी कम है

कोटा और बांसवाड़ा में ही ऐसे जोन है, जहां इस बार बारिश ठीक हुई है. लेकिन ये पिछले साल की तुलना बहुत कम है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जताई है चिंता

कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कम बारिश से आने वाले वक्त में होने वाली परेशानी का जिक्र किया था. गहलोत ने जोधपुर में कहा था कि अभी तक 18 से 20 जिलों मेंसामान्य से कम बारिश हुई है. ऐसा ही रहा तो अकाल जैसे हालात हो सकते हैं. गहलोत ने ये भी कहा कि इस बार प्रदेश के करीब 18 से 20 जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है. अगर ये ही हालात रहे तो आने वाले वक्त में अकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को अभी से पेयजल, पशुओं के लिए पानी, चारे और राहत कार्यों की व्यापक तैयारी करनी चाहिए.

सरकार की तरफ से तैयारी

मानसून कमजोर रहेगा इसको देखते हुए, जल संसाधन विभाग, गंगनहर और इंदिरा गांधी नहर प्रणालियों में पानी की आवक बढ़ाने और तय मानकों के मुताबिक पानी मिलता रहे ये सुनिश्चित कर रहा है. फीडर और नहरों की निगरानी की जा रही है, ताकि रिसाव से कम से कम बर्बादी हो, ये ही नहीं जल संरक्षण और प्रशासनिक स्तर वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जरिए भूजल स्तर को सही रखने और जल स्त्रोतों का संरक्षण किया जा रहा है.