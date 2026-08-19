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राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! इन जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 19 अगस्त से पूर्वी हिस्सों में मौसम बदलने के आसार हैं. जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में बारिश हो सकती है. कुछ जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की तेज हवा, मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 19, 2026, 06:16 AM IST | Updated:Aug 19, 2026, 06:16 AM IST
राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! इन जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
Image Credit: File

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है. 19 अगस्त 2026, बुधवार से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रह सकती हैं. इस बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

19 अगस्त को इन संभागों में बारिश के आसार
19 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे संभाग में एक साथ बारिश होगी. स्थानीय स्तर पर कुछ स्थानों पर बादल बनने और बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है.

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कई इलाकों में बादल छाने के साथ गरज-चमक और मौसम में अचानक बदलाव की स्थिति भी बन सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी कहीं-कहीं बारिश संभव है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.

इन जिलों में तेज हवा और वज्रपात की संभावना
मौसम विभाग ने 19 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और झोंकेदार हवाओं की संभावना जताई है. अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.

वहीं अजमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, कोटा और प्रतापगढ़ के लिए इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

20 अगस्त से बढ़ सकती है बारिश
मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है. भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 20 से 23 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. राज्य के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रह सकती हैं.

20 अगस्त को अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की झोंकेदार हवा की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर
पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने के संकेत हैं. जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी 4 से 5 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है.

बीकानेर संभाग के उत्तरी हिस्सों और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में 20 से 22 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ऐसे में इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

21 से 24 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम
21 और 22 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. 23 और 24 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है.

पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभागों में 21 से 24 अगस्त के बीच कहीं-कहीं बारिश की संभावना है. हालांकि यहां व्यापक स्तर पर बारिश होने के संकेत नहीं हैं.

किसानों और आम लोगों को सावधानी की जरूरत
पूर्वी राजस्थान में बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है. स्थानीय स्तर पर होने वाली बारिश खेती के लिए भी उपयोगी हो सकती है. लेकिन जिन इलाकों में गरज-चमक और तेज हवा की संभावना है, वहां किसानों और खेतों में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.


खराब मौसम में ऐसे रहें सुरक्षित
गरज-चमक शुरू होने पर खुले मैदान, खेत, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचना चाहिए. मौसम अचानक बिगड़ने पर सुरक्षित पक्की इमारत में शरण लेना बेहतर है. किसान खुले खेत में काम कर रहे हों तो मौसम खराब होते ही सुरक्षित स्थान पर चले जाएं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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