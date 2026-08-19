/राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! इन जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है. 19 अगस्त 2026, बुधवार से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रह सकती हैं. इस बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

19 अगस्त को इन संभागों में बारिश के आसार

19 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे संभाग में एक साथ बारिश होगी. स्थानीय स्तर पर कुछ स्थानों पर बादल बनने और बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई इलाकों में बादल छाने के साथ गरज-चमक और मौसम में अचानक बदलाव की स्थिति भी बन सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी कहीं-कहीं बारिश संभव है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.

इन जिलों में तेज हवा और वज्रपात की संभावना

मौसम विभाग ने 19 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और झोंकेदार हवाओं की संभावना जताई है. अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.

वहीं अजमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, कोटा और प्रतापगढ़ के लिए इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

20 अगस्त से बढ़ सकती है बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है. भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 20 से 23 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. राज्य के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रह सकती हैं.

20 अगस्त को अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की झोंकेदार हवा की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर

पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने के संकेत हैं. जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी 4 से 5 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है.

बीकानेर संभाग के उत्तरी हिस्सों और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में 20 से 22 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ऐसे में इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

21 से 24 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम

21 और 22 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. 23 और 24 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है.

पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभागों में 21 से 24 अगस्त के बीच कहीं-कहीं बारिश की संभावना है. हालांकि यहां व्यापक स्तर पर बारिश होने के संकेत नहीं हैं.

किसानों और आम लोगों को सावधानी की जरूरत

पूर्वी राजस्थान में बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है. स्थानीय स्तर पर होने वाली बारिश खेती के लिए भी उपयोगी हो सकती है. लेकिन जिन इलाकों में गरज-चमक और तेज हवा की संभावना है, वहां किसानों और खेतों में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.



खराब मौसम में ऐसे रहें सुरक्षित

गरज-चमक शुरू होने पर खुले मैदान, खेत, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचना चाहिए. मौसम अचानक बिगड़ने पर सुरक्षित पक्की इमारत में शरण लेना बेहतर है. किसान खुले खेत में काम कर रहे हों तो मौसम खराब होते ही सुरक्षित स्थान पर चले जाएं.