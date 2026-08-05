/राजस्थान के 11 जिलों के लिए सुबह 8:15 पर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी!

Rajasthan RainAlert 5 August: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Warning) जारी करते हुए राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है. विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे मौसम काफी सक्रिय रहेगा. इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कई इलाकों में तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है.



इन जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिलों में अगले कुछ घंटों तक मौसम खराब रह सकता है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तेज गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे पेड़-पौधों की छोटी शाखाएं टूटने और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहेगा.

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बिजली गिरने का खतरा, सावधानी बेहद जरूरी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गरज-चमक के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. इसलिए खुले मैदान, खेत, ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और जलाशयों के आसपास जाने से बचना चाहिए. किसान खेतों में काम कर रहे हों तो मौसम खराब होते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं. दोपहिया वाहन चालकों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है क्योंकि तेज हवा और बारिश के कारण सड़क पर दृश्यता कम हो सकती है.



लोगों के लिए क्या है सलाह?

प्रशासन और मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि मौसम बिगड़ने की स्थिति में बिना जरूरी कारण घर से बाहर न निकलें. यदि बाहर हों तो किसी पक्के भवन में शरण लें. बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल चार्जिंग, खुले स्थान पर खड़े रहने और पेड़ों के नीचे रुकने से बचें. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें. जिन इलाकों में तेज हवा चल रही हो, वहां ढीले-ढाले होर्डिंग, टीन शेड और कमजोर निर्माण के पास खड़े होने से बचना चाहिए.



क्यों जारी किया जाता है Nowcast Alert?

नाउकास्ट चेतावनी बहुत कम समय के लिए जारी की जाती है और इसका उद्देश्य लोगों को मौसम में अचानक होने वाले बदलाव के प्रति पहले से सतर्क करना होता है. यह अलर्ट आमतौर पर अगले दो से तीन घंटे की स्थिति को ध्यान में रखकर जारी किया जाता है ताकि लोग समय रहते सुरक्षित कदम उठा सकें. मानसून के दौरान राजस्थान में स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादलों की वजह से कई बार अचानक तेज बारिश, बिजली और आंधी जैसी स्थितियां बन जाती हैं. इसलिए ऐसे अलर्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए.



अगले कुछ घंटे रहें सतर्क

फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा चेतावनी के अनुसार प्रभावित जिलों में अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं. यदि आप इन जिलों में रहते हैं या यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो मौसम की ताजा जानकारी लेते रहें. बारिश और तेज हवाओं के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है. ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है. मौसम सामान्य होने तक प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

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