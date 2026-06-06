/अगले 48 घंटे ले लीजिए मौसम के मजे, 8 जून से फिर छूटेगे पसीने, सीमावर्ती इलाकों में 46 डिग्री तक जाएगा पारा

Rajasthan Weather: राजस्थान में इन दिनों मौसम ने कुछ राहत दी है, लेकिन यह राहत बहुत अल्पकालिक होने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों यानी 6 और 7 जून को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. कुछ इलाकों में हल्की बारिश, तेज हवाएं या धूल भरी आंधी की भी संभावना है, जिससे दिन का तापमान थोड़ा नियंत्रित रहेगा और रातें भी अपेक्षाकृत आरामदायक रहेंगी. लोग इस छोटे से ब्रेक का पूरा फायदा उठाएं क्योंकि 8 जून से एक बार फिर से प्रचंड गर्मी का सिलसिला शुरू होने वाला है.

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता

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मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 8 जून के बाद पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कमजोर पड़ने से राज्य में सूखी हवाएं चलेंगी. अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों जैसे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में पारा 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इन इलाकों में हीटवेव की स्थिति बनने की भी आशंका है. दिन के समय बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और पसीने छूटने लगेंगे.

तापमान 42-44 डिग्री के आसपास रहने की संभावना

राजस्थान के शहरी क्षेत्रों जैसे जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में भी 8 जून के बाद तापमान 42-44 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान भी 28-30 डिग्री के ऊपर बना रह सकता है, जिससे रातें भी गर्म और उमस भरी रहेंगी. ऐसे में लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी. डॉक्टरों की सलाह है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, खूब सारे पानी और ORS का सेवन करें, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और सिर को ढककर रखें.

चिंता का है विषय!

किसानों के लिए भी यह बदलाव चिंता का विषय है. पहले से ही गर्मी और कम बारिश से फसलों पर असर पड़ रहा है. पशुपालकों को भी पशुओं को छाया और भरपूर पानी उपलब्ध कराने की जरूरत है. बिजली की मांग बढ़ने से बिजली कटौती की आशंका भी बनी हुई है.

लू चलने का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है. हालांकि कुछ दक्षिणी और पूर्वी जिलों में 9-10 जून के आसपास फिर से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन यह राहत अस्थायी हो सकती है. कुल मिलाकर जून का यह महीना राजस्थानवासियों के लिए चुनौती भरा साबित होने वाला है.

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