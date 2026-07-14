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राजस्थान में मानसून ने ली ब्रेक! जानिए कब फिर होगी झमाझम बारिश

राजस्थान में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है, जिससे अगले 5-6 दिनों तक अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में तेज धूप, गर्मी, उमस और धूलभरी हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.  
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 14, 2026, 01:00 PM|Updated: Jul 14, 2026, 01:00 PM
राजस्थान में मानसून ने ली ब्रेक! जानिए कब फिर होगी झमाझम बारिश
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क रह सकता है. पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज धूप, गर्मी और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. फिलहाल कोई मजबूत मौसम तंत्र सक्रिय नहीं होने के कारण प्रदेशभर में तेज बारिश की संभावना कम है.

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में आने वाले एक सप्ताह तक अच्छी बारिश के आसार नहीं हैं. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चल सकती हैं. फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी और उमस का असर बना रहेगा.

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गरज-चमक के साथ हल्की बारिश

हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, उदयपुर, नागौर, शाहपुरा और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. वहीं, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं. जयपुर में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ इलाकों में हल्की फुहारें पड़ने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव

मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में मानसून ट्रफ श्रीगंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और बालुरघाट होते हुए मणिपुर तक फैली हुई है. इसके अलावा मध्य पाकिस्तान के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है. बावजूद इसके राजस्थान तक पर्याप्त नमी नहीं पहुंच रही है, जिससे बारिश कराने वाले सिस्टम कमजोर पड़ रहे हैं और बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं. वहीं, कम बारिश का असर अब खेती पर भी दिखाई देने लगा है.

एक नया लो-प्रेशर सिस्टम

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, 15 जुलाई की रात से बंगाल की खाड़ी में एक नया लो-प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है. अगर यह सिस्टम मजबूत होता है तो 16 जुलाई से पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां तेज होने के आसार हैं. कई जिलों में मध्यम से अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है.

48 घंटे में बदल सकता है मौसम?

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे राजस्थान के मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं. पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी हवाओं के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और कृषि उपकरणों व उपज को सुरक्षित स्थान पर रखने की भी अपील की गई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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