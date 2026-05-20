/राजस्थान के जयपुर की रातें जैसलमेर से भी ज्यादा रही गर्म, 16 जिलों में येलो और 2 में ऑरेंज अलर्ट

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Rajasthan heatwave Alert: राजस्थान भीषण गर्मी पड़ रही है और कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पहुंच गया है. जयपुर में रातें जैसलमेर से भी ज्यादा गर्म दर्ज की जा रही हैं. आईएमडी ने आगामी दिनों के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan heatwave Alert: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है. अगर बीते 24 घंटों की बात करें को चित्तौड़गढ़ में राज्य में सबसे अधिक तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस रहा. ऐसे में मौसम विभाग ने 20 मई को दो जिलों में गंभीर लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट है और 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए भीषण तापमान और गर्म रातों को लेकर अलर्ट जारी किया है.
तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस
इसके अलावा कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है क्योंकि सुबह से देर शाम तक प्रेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्से भीषण गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग का कहना है कि सिरोही को छोड़कर राजस्थान के सभी जिलों में दिन का तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.
20 मई के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी
वहीं, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान लू से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले तीन से चार दिनों तक उत्तरपूर्वी और पश्चिमी इलाकों में इसी तरह की लू चलने की संभावना है. 20 मई के लिए दो जिलों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
जयपुर की रातें बाड़मेर और जैसलमेर से भी ज्यादा गर्म
वहीं, अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो शहर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान असामान्य रूप से 31.3 डिग्री से ज्यादा रहा, जिससे जयपुर की रातें बाड़मेर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी शहरों से भी अधिक गर्म हो गईं. अगले दो-तीन दिन तक जयपुर में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है. मौसम विभाग ने आने वाले चार दिनों तक क्षेत्र में मौसम रहने के आसार हैं. साथ ही अगले तीन दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है.
दिनभर गर्म हवाएं चलती रहीं
जयपुर, कोटा, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के साथ कई जिलों में दिनभर गर्म हवाएं चलती रहीं. तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से दोपहर के वक्त सड़कें सूनी नजर आ रही हैं. अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलने, ज्यादा पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है.
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