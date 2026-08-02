/राजस्थान के इन जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी जारी

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार यानी 2 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है. वहीं, जालोर, पाली और सिरोही में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है.
इधर, 3 अगस्त से मानसून की सक्रियता कम हो सकती है, जिससे दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में मौसम साफ रह सकता है. कुछ दिनों से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है लेकिन नमी बढ़ने से लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है. इस मानसून में अब तक राजस्थान में सामान्य से लगभग 11 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई है.
24 जिलों में बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के 24 जिलों में बारिश हो सकती है, जिसमें जालोर, पाली और सिरोही में भारी बारिश होने के आसार हैं. भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. वहीं, कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई गई है.
तीन घंटों के लिए अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने आगामी तीन घंटों के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, पाली, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसकों लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मानसून की गतिविधियां हो सकती हैं कमजोर
मौसम विभाग का कहना है कि 3 अगस्त से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर हो सकती है. इसकी वजह मानसून ट्रफ का उत्तर भारत की ओर खिसकना माना जा रहा है. इसके चलते आने वाले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में केवल छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि उत्तर भारत के अन्य राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
2 अगस्त को इन राज्यों में बदलेगा मौसम
मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार, 2 अगस्त के लिए कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और केरल के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसमें आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ-साथ बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर समेत कई अन्य इलाकों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जगहों पर भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है.
दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में कमजोर होकर सामान्य कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, लेकिन इस दौरान भी यह मौसम की स्थितियों को प्रभावित करता रहेगा.
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