/राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून! 3 से 7 सितंबर तक इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, 3 से 7 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

वर्तमान में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है. वहीं, मानसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर, रोहतक और WML से होकर गुजर रही है, जिसके असर से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है.

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बीते 24 घंटों में राजस्थान में सबसे अधिक बारिश रूपवास, भरतपुर में 27 मिलीमीटर दर्ज की गई. मौसम विभाग का कहना है कि इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में आने वाले 3-4 दिनों तक मानसून के फिर सक्रिय रह सकता है.

3 सितंबर को इन संभागों में बारिश का अलर्ट

3 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग और शेखावाटी इलाकों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं.

आगामी तीन घंटों में यहां हो सकती है बारिश

अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, डीग, धौलपुर और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 4 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. खासतौर पर 4 और 5 सितंबर कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून

इधर, जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मानसून की परिस्थितियां कमजोर रहेंगी. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों को भी राहत मिल सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि 4 से 6 सितंबर के बीच बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

8 सितंबर से फिर कम होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 8 सितंबर से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिर कमी आने की प्रबल संभावना है यानी प्रदेश में कुछ दिनों तक बारिश का दौर देखने के बाद मानसून दोबारा कमजोर हो सकता है.

फिलहाल 3 से 7 सितंबर के बीच पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की संभावना है. ऐसे में किसानों और आम लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.