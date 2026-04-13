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मानसून 2026 पर बड़ा अलर्ट, राजस्थान में सामान्य से कम बारिश की आशंका, मौसम विभाग का चौंकाने वाला अनुमान!

Rajasthan Weather News: भारत मौसम विभाग के अनुसार 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम रह सकता है. देश में औसतन 92% बारिश का अनुमान है. कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश हिस्सों में कम वर्षा की संभावना है. ENSO, IOD और बर्फीले क्षेत्र भी मानसून को प्रभावित करेंगे.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Apr 13, 2026, 07:08 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 07:08 PM IST

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मानसून 2026 पर बड़ा अलर्ट, राजस्थान में सामान्य से कम बारिश की आशंका, मौसम विभाग का चौंकाने वाला अनुमान!

Monsoon 2026 Prediction: भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के दीर्घकालिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2026 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान देशभर में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है. यह मौसम जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहता है और कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. शुरुआती संकेतों के अनुसार इस बार मानसून औसत से थोड़ा कमजोर रह सकता है, जिससे कई राज्यों में वर्षा का वितरण असमान हो सकता है.

बारिश के आंकड़े क्या बताते हैं
मौसम विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026 में मानसून की कुल वर्षा दीर्घ अवधि औसत (LPA) का लगभग 92 प्रतिशत रहने की संभावना है. इसमें लगभग ±5 प्रतिशत की त्रुटि भी संभव है. सामान्य रूप से भारत में 1971 से 2020 के बीच मानसून की औसत वर्षा करीब 87 सेंटीमीटर रही है. इस आधार पर देखा जाए तो इस बार बारिश सामान्य से थोड़ी कम रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कृषि उत्पादन पर असर डाल सकता है.

क्षेत्रीय स्तर पर बारिश का वितरण
रिपोर्ट के अनुसार देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने की सबसे अधिक संभावना है. हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रह सकती है. पूर्वोत्तर भारत, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने के संकेत दिए गए हैं. इससे इन क्षेत्रों में जल उपलब्धता और कृषि गतिविधियों को कुछ राहत मिल सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में सावधानी की जरूरत होगी.

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मौसमीय कारक और उनका प्रभाव
पूर्वानुमान में बताया गया है कि अप्रैल से जून 2026 के दौरान भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में ENSO की स्थिति तटस्थ रह सकती है, लेकिन मानसून के दौरान अल नीनो जैसी परिस्थितियां विकसित होने की संभावना है, जो बारिश को कमजोर कर सकती हैं. वहीं हिंद महासागर में फिलहाल तटस्थ IOD स्थिति बनी हुई है, जो मानसून के अंत तक सकारात्मक रूप ले सकती है और यह बारिश के लिए अनुकूल संकेत माना जाता है. इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में बर्फ से ढके क्षेत्रों का विस्तार सामान्य से कम रहा है, जो मानसून के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. कहा जा सकता है कि 2026 का मानसून मिश्रित संकेतों के साथ देश के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है.

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