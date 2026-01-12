Zee Rajasthan
राजस्थान में रबी फसलों पर पाले का कहर, कृषि विभाग ने किसानों के लिए जारी की ये इमरजेंसी एडवाइजरी जारी

Rajasthan Weather News: राजस्थान में शीतलहर और पाले का कहर जारी है, जिसकी वजह से फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग ने हल्की सिंचाई और 0.2% गंधक के छिड़काव की एडवाइजरी जारी की है. सरसों और आलू जैसी संवेदनशील फसलों को बचाने के लिए खेतों में धुआं करने की सलाह दी गई है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 12, 2026, 01:51 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 01:51 PM IST

Agriculture Advisory Rajasthan: राजस्थान के कई जिलों विशेषकर झालावाड़ में इन दिनों कड़ाके की सर्दी और बर्फीली शीतलहर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. तापमान में आई भारी गिरावट के कारण रबी की फसलों पर 'पाले' (Frost) का खतरा मंडराने लगा है. पाले की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग अलर्ट मोड पर है और किसानों को फसल बचाने के लिए विशेष तकनीकी उपाय अपनाने की सलाह दी गई है.

फसलों पर पाले का घातक असर
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाशचंद मीणा के अनुसार, जब तापमान शून्य या उससे नीचे चला जाता है, तो पौधों की कोशिकाओं में पानी जम जाता है, जिससे पौधों की पत्तियां और फूल झुलसकर झड़ जाते हैं. फलियां और बालियां खाली रह जाती हैं या उनमें दाने नहीं बन पाते. सरसों, आलू, मटर और चना जैसी फसलों पर इसका सबसे ज्यादा और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है.

कृषि विभाग की सलाह
कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के लिए कई सुरक्षा कवच सुझाए हैं.पाले की संभावना होने पर फसलों में हल्की सिंचाई जरूर करें. नमी वाली मिट्टी में गर्मी देर तक टिकी रहती है, जिससे तापमान जमाव बिंदु तक नहीं गिरता. उत्तर-पश्चिम की ठंडी हवाओं को रोकने के लिए खेत की मेड़ों पर कचरा या सूखी घास जलाकर धुआं करें. इससे वातावरण में गर्मी बनी रहती है. कृषि अधिकारी के अनुसार फसलों पर 0.2% घुलनशील गंधक (2 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव सबसे प्रभावी है. इसका असर 15 दिनों तक रहता है और यह पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है. छोटी सब्जियों और नर्सरी के पौधों को टाट, पॉलीथिन या भूसे से ढंककर सीधे पाले के संपर्क से बचाएं.

सुरक्षा
विभाग ने स्थायी समाधान के तौर पर किसानों को खेत की उत्तरी-पश्चिमी मेड़ों पर शहतूत, शीशम, बबूल और खेजड़ी जैसे पेड़ लगाने का सुझाव दिया है. ये पेड़ ठंडी हवा के झोंकों को रोककर फसलों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा दीवार का काम करते हैं.

