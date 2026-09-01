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Rajasthan Weather: सितंबर में राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! इन जिलों में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में 1 सितंबर को भी मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन 2 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. 2-3 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में मेघगर्जन, बिजली और तेज हवाओं का असर रहेगा. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 01, 2026, 12:38 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 01:13 PM IST
Rajasthan Weather: सितंबर में राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! इन जिलों में बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगस्त के आखिरी दिन यानी सोमवार को मौसम साफ देखने को मिला. राज्य के ज्यादातर जिलों में दिनभर धूप खिली रही, जबकि कुछ इलाकों में हल्के बादल और हवाओं असर रहा.

अगस्त के महीने में राजस्थान में मानसून कमजोर रहा. सामान्य तौर पर अगस्त में प्रदेश में करीब 155 MM बारिश होती है, लेकिन इस बार केवल 66.2 MM बारिश हुई.

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एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार यानी 1 सितंबर को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है. कुछ इलाकों के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने के आसार हैं.

हालांकि 2 सितंबर से राजस्थान में मौसम बदल सकता है. बुधवार को राज्य के 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके बाद 3 और 4 सितंबर को भी 10 से अधिक जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है.

मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 1 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि पूर्वी राजस्थान में 2 और 3 सितंबर को मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके बाद 4 और 5 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं.

4 से 7 सितंबर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के अनुसार, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में 2-3 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. वहीं 4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश के साथ भारी बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के लिए 1 से 7 सितंबर तक कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि स्थानीय स्तर पर बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.

कुल मिलाकर सितंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बढ़ सकती है. मौसम विभाग ने लोगों से आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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