/Rajasthan Weather Update: अगस्त की शुरुआत में ही इन जिलों में छाए काले बादल, तेज हवाओं के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: आज से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और मरुधरा के कई हिस्सों में झूमकर काले बदरा बरस रहे हैं. जयपुर, कोटा, उदयपुर से लेकर बाकी संभागों में भी बारिश की संभावना बनी है. आज 1 अगस्त शनिवार को भी कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

राजस्थान में अगस्त महीने की शुरुआत के साथ मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. जयपुर मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 1 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक प्रदेश के विभिन्न संभागों में अलग-अलग दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है. पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है, वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं बारिश दर्ज हो सकती है.

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1 अगस्त इन संभागों में बारिश की संभावना

1 अगस्त, शनिवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों तथा कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कुछ स्थानों एवं कहीं-कहीं वर्षा होने के आसार जताए गए हैं.

2 अगस्त: पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं, पश्चिम में कुछ स्थानों पर बारिश

2 अगस्त, रविवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी. दूसरी ओर बीकानेर और जोधपुर संभागों में कुछ स्थानों तथा कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

3 अगस्त: अधिकांश संभागों में बारिश के बने रहेंगे आसार

3 अगस्त, सोमवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं स्थानों पर वर्षा होने के आसार बने हुए हैं.

4 अगस्त: बीकानेर सहित पांच संभागों में बारिश की संभावना

4 अगस्त, मंगलवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. इसके अलावा बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है.

5 अगस्त: कई इलाकों में जारी रह सकती हैं बारिश की गतिविधियां

5 अगस्त, बुधवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी. बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं.

6 अगस्त: सप्ताह के अंत तक मौसम रहेगा एक्टिव

6 अगस्त, गुरुवार को भी जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं स्थानों पर बारिश हो सकती है. इससे संकेत मिलते हैं कि सप्ताह के अंत तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय बना रह सकता है.

लगातार कई दिनों तक बारिश की संभावना रहने से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, जिन क्षेत्रों में बारिश होगी वहां सड़कों पर जलभराव, फिसलन और यातायात की रफ्तार प्रभावित हो सकती है. ग्रामीण इलाकों में कच्चे रास्तों पर आवागमन कठिन हो सकता है. कृषि कार्यों में भी मौसम की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और बारिश होने वाले क्षेत्रों में खरीफ फसलों को लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि जिन स्थानों पर तेज बारिश होती है, वहां खेतों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है.

लोगों के लिए सावधानियां

घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखें.

बारिश के दौरान जलभराव वाले मार्गों से गुजरने से बचें.

वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

बिजली चमकने या गरज के दौरान खुले स्थानों में रुकने से बचें.

किसानों को मौसम की स्थिति को देखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनानी चाहिए.

आवश्यक होने पर छाता, रेनकोट और अन्य बारिश सुरक्षा सामग्री साथ रखें.