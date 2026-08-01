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Rajasthan Weather Update: अगस्त की शुरुआत में ही इन जिलों में छाए काले बादल, तेज हवाओं के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 1 से 6 अगस्त 2026 तक कई संभागों में अलग-अलग दिनों में बारिश की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर के साथ कुछ दिनों तक बीकानेर और जोधपुर संभाग भी प्रभावित रह सकते हैं. IMD जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार आज टोंक, सवाई माधोपुर समेत कई जगहों पर बारिश हो सकती है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 01, 2026, 06:18 AM IST | Updated:Aug 01, 2026, 06:18 AM IST
Rajasthan Weather Update: अगस्त की शुरुआत में ही इन जिलों में छाए काले बादल, तेज हवाओं के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट
Image Credit: आज टोंक, सवाई माधोपुर समेत कई जगहों पर बारिश.

Rajasthan Weather Update: आज से अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और मरुधरा के कई हिस्सों में झूमकर काले बदरा बरस रहे हैं. जयपुर, कोटा, उदयपुर से लेकर बाकी संभागों में भी बारिश की संभावना बनी है. आज 1 अगस्त शनिवार को भी कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

राजस्थान में अगस्त महीने की शुरुआत के साथ मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. जयपुर मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 1 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक प्रदेश के विभिन्न संभागों में अलग-अलग दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है. पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है, वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं बारिश दर्ज हो सकती है.

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1 अगस्त इन संभागों में बारिश की संभावना

1 अगस्त, शनिवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों तथा कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कुछ स्थानों एवं कहीं-कहीं वर्षा होने के आसार जताए गए हैं.

2 अगस्त: पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं, पश्चिम में कुछ स्थानों पर बारिश

2 अगस्त, रविवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी. दूसरी ओर बीकानेर और जोधपुर संभागों में कुछ स्थानों तथा कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

3 अगस्त: अधिकांश संभागों में बारिश के बने रहेंगे आसार

3 अगस्त, सोमवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं स्थानों पर वर्षा होने के आसार बने हुए हैं.

4 अगस्त: बीकानेर सहित पांच संभागों में बारिश की संभावना

4 अगस्त, मंगलवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. इसके अलावा बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है.

5 अगस्त: कई इलाकों में जारी रह सकती हैं बारिश की गतिविधियां

5 अगस्त, बुधवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी. बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं.

6 अगस्त: सप्ताह के अंत तक मौसम रहेगा एक्टिव

6 अगस्त, गुरुवार को भी जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं स्थानों पर बारिश हो सकती है. इससे संकेत मिलते हैं कि सप्ताह के अंत तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय बना रह सकता है.

लगातार कई दिनों तक बारिश की संभावना रहने से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, जिन क्षेत्रों में बारिश होगी वहां सड़कों पर जलभराव, फिसलन और यातायात की रफ्तार प्रभावित हो सकती है. ग्रामीण इलाकों में कच्चे रास्तों पर आवागमन कठिन हो सकता है. कृषि कार्यों में भी मौसम की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और बारिश होने वाले क्षेत्रों में खरीफ फसलों को लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि जिन स्थानों पर तेज बारिश होती है, वहां खेतों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है.

लोगों के लिए सावधानियां
घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखें.
बारिश के दौरान जलभराव वाले मार्गों से गुजरने से बचें.
वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
बिजली चमकने या गरज के दौरान खुले स्थानों में रुकने से बचें.
किसानों को मौसम की स्थिति को देखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनानी चाहिए.
आवश्यक होने पर छाता, रेनकोट और अन्य बारिश सुरक्षा सामग्री साथ रखें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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