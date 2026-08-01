/इंद्र देव की मेहरबानी से राजस्थान तर-बतर! IMD ने 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून सक्रिय है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की जा रही है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश एवं पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन और झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.
सर्वाधिक बारिश वेजा डूंगरपुर में 60.0 मिलमीटर दर्ज की गई. आगामी दिनों में राज्य के पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के ज्यादातर भागों में आगामी पांच से छह दिन मानसून सक्रिय रहने तथा कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.
इस दौरान दक्षिण पूर्वी राज्य के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी आज 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग ने आज 1 अगस्त को अजमेर, जयपुर, नागौर, पाली, बूंदी, अलवर, डीग, सीकर एवं डीडवाना-कुचामन जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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