Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /इंद्र देव की मेहरबानी से राजस्थान तर-बतर! IMD ने 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट

इंद्र देव की मेहरबानी से राजस्थान तर-बतर! IMD ने 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published:Aug 01, 2026, 12:57 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 12:57 PM IST
इंद्र देव की मेहरबानी से राजस्थान तर-बतर! IMD ने 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट
Image Credit: AI Genreted Image

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून सक्रिय है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की जा रही है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश एवं पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन और झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.

सर्वाधिक बारिश वेजा डूंगरपुर में 60.0 मिलमीटर दर्ज की गई. आगामी दिनों में राज्य के पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के ज्यादातर भागों में आगामी पांच से छह दिन मानसून सक्रिय रहने तथा कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान दक्षिण पूर्वी राज्य के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी आज 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने आज 1 अगस्त को अजमेर, जयपुर, नागौर, पाली, बूंदी, अलवर, डीग, सीकर एवं डीडवाना-कुचामन जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

न क्लासरूम, न छत... पेड़ के नीचे पढ़ रहे बच्चे, जानें क्या है पूरा मामला?

सराफा बाजार में हलचल! सोना हुआ महंगा, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानें ताजा रेट

राजस्थान में शुरू होगा ‘डिटेक्ट-डिसरप्ट-डेस्ट्रॉय’ फॉर्मूला, जानें ड्रग माफिया के खिलाफ सरकार का एक्शन प्लान

जयपुर में छात्रसंघ चुनाव पर NSUI का आंदोलन खत्म, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

यूट्यूब से सीखी बॉक्सिंग, हाथों में प्लेट्स... फिर भी कॉमनवेल्थ के फाइनल में पहुंची कोटा की बेटी

छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, रोते हुए बोली- 'सर मुझे जबरन घर ले गए थे, मेरे साथ गलत काम किया'

शराब के नशे में खो बैठा होश, बिना कंडक्टर के ही रोडवेज बस ले भागा ड्राइवर, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

सोना-चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Churu News: ब्लैक कोबरा ने डसा, परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर मरीज के साथ ले आए अस्पताल

जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, ऊंट से टकराई सेना की गाड़ी, मेजर की मौत, दो लेफ्टिनेंट घायल

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना हुआ महंगा, चांदी के दाम स्थिर, खरीदारी से पहले जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: अगस्त की शुरुआत में ही इन जिलों में छाए काले बादल, तेज हवाओं के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट

राजस्थान में बारिश का कहर! एक साथ ढह गईं कई मार्बल खदानें, डीडवाना का चौंकाने वाला Video Viral

फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

कांवड़ियों के लिए राजस्थान पुलिस ने जारी की गाइडलाइन, अगर नियम तोड़े तो होगा एक्शन

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, जोरदार टक्कर में पिचका ट्रक का केबिन, अंदर फंसे 3 लोगों की मौत

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

लक्खी मेले को लेकर एक्शन मोड में IAS टीना डाबी, सुरक्षा के लिए 950 पुलिसकर्मी तैनात, जानें पूरी डिटेल

राजस्थान में अगले 48 घंटे होंगे भारी! जयपुर-अजमेर-उदयपुर समेत 17 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

बारिश और देश की खुशहाली के लिए भवानी ने लिया संकल्प, 10 KM दंडवत कर पहुंचे भादरिया धाम

राजस्थान के एक करोड़ परिवारों के लिए बड़ी खबर, अब डेटा डैशबोर्ड खोलेगा पेंशन और स्कॉलरशिप का पूरा हिसाब

राजस्थान कांग्रेस में फिर छिड़ी जुबानी जंग! डोटासरा के वार पर गहलोत खेमे का पलटवार

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, इन 12 जिलों में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

चूरू में BJP विधायक हरलाल सहारण के 'लापता' पोस्टर से मचा बवाल, CCTV में दिखे दो युवक, जांच शुरू

अगस्त के पहले दिन आई शानदार खुशखबरी, इतने रुपये सस्ता हो गया कॉमर्शियल LPG सिलेंडर

रातों-रात साफ हो गई काका-भतीजे की ज्वेलरी शॉप! दीवार तोड़कर चोर ले गए लाखों का माल

जयपुर में आज से बदले नाइटलाइफ के नियम, 10 बजे बाद लाउडस्पीकर और 12 बजे बाद शराब बिक्री पर पुलिस की सख्त पाबंदी

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

TAGS:
Rajasthan Weather Update
weather update
barish

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इंद्र देव की मेहरबानी से राजस्थान तर-बतर! IMD ने 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट
2
3
4
5