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2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने फिर करवट ली है. 1 जुलाई को जयपुर, कोटा, टोंक समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है. 2 जुलाई से मानसून और सक्रिय होगा, जबकि 4-5 जुलाई को कोटा व उदयपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 01, 2026, 05:07 PM|Updated: Jul 01, 2026, 05:07 PM
2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी
Image Credit: राजस्थान में भारी बारिश के बाद का दृश्य (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बुधवार शाम तक मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आया. पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई. धौलपुर जिले के बाड़ी में सबसे ज्यादा 68 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में मौसम अधिकतर शुष्क बना रहा और श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई से प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और 3 जुलाई के आसपास मानसून के प्रवेश की प्रबल संभावना है.

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ऑरेंज अलर्ट: इन जिलों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा
मौसम विभाग ने जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ धूलभरी आंधी, तेज मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. शाम और रात के समय मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

येलो अलर्ट: 18 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
झुंझुनूं, सीकर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, कोटपूतली-बहरोड़, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, मेघगर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

2 जुलाई से मानसून होगा ज्यादा सक्रिय
मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश का दायरा बढ़ेगा. उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में आंधी और बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. 3 जुलाई के आसपास मानसून के प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना भी काफी मजबूत मानी जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

4 और 5 जुलाई को भारी बारिश के संकेत
आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है. 4 से 5 जुलाई के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि एक-दो स्थानों पर अति भारी बारिश भी हो सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी 3 से 6 जुलाई के बीच तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू होने के संकेत हैं. इन क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

2 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?
2 जुलाई को राजस्थान के पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और मध्य भागों में मौसम पहले से ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है. जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. कई इलाकों में गरज-चमक और वज्रपात की भी आशंका रहेगी. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी धीरे-धीरे मौसम बदलना शुरू होगा और कुछ स्थानों पर आंधी व हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.

बचाव कैसे करें?
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें. तेज आंधी या वज्रपात के समय सुरक्षित भवन में शरण लें और अनावश्यक यात्रा से परहेज करें. किसान मौसम की ताजा जानकारी देखकर ही खेतों में कार्य करें. वाहन चालक तेज हवा और बारिश के दौरान सावधानी से वाहन चलाएं. प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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