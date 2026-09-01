/राजस्थान में फिर शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर, 2 सितंबर से बदलेगा मौसम, भीगेगा कोना-कोना!

Rajasthan Weather Update: 1 सितंबर 2026 की शाम के बाद राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) अब पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों को बढ़ा सकता है. मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 2-3 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है. वहीं 4 से 7 सितंबर के बीच कई संभागों में गरज-चमक के साथ बारिश बढ़ सकती है.

2 सितंबर से फिर बरसेंगे बादल

2 सितंबर को भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं. इसके बाद 3 सितंबर को भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. पूर्वी राजस्थान में बने मौसम के सिस्टम के असर से बादल छाने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. हालांकि, हर जिले में एक जैसी बारिश होने की उम्मीद नहीं है.

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4 से 7 सितंबर तक बढ़ेगा बारिश का दौर

4 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है. इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश के साथ भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है.

पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून

दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में फिलहाल मानसून ज्यादा सक्रिय होता नजर नहीं आ रहा है. यहां आने वाले दिनों में कमजोर मानसूनी परिस्थितियां बनी रहने की संभावना है. हालांकि 4 से 6 सितंबर के बीच बीकानेर संभाग और शेखावाटी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यानी पूर्वी राजस्थान की तुलना में पश्चिमी इलाकों में बारिश का असर कम रहने के आसार हैं.

आंधी-गरज के दौरान रहें सावधान

बारिश के साथ कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति भी बन सकती है. फिलहाल दिए गए अपडेट में किसी जिले के लिए अलग से येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट की जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में मौसम खराब होने पर खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर निर्माण वाली जगहों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. तेज गरज के दौरान घर के अंदर रहना और बिजली के उपकरणों से सावधानी बरतना जरूरी है.

8 सितंबर से फिर कमजोर होगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 8 सितंबर से राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में दोबारा कमी आने की प्रबल संभावना है. यानी अगले कुछ दिनों में बारिश का दौर बढ़ने के बाद मौसम फिर धीरे-धीरे शांत हो सकता है. फिलहाल सबसे ज्यादा नजर 2 सितंबर से शुरू होने वाले नए दौर और 4 से 7 सितंबर के बीच होने वाली बारिश पर है.

पश्चिमी विक्षोभ का नहीं, WML का असर

इस बदलाव के पीछे फिलहाल पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया अहम भूमिका निभा रहा है. ऐसे सिस्टम से नमी बढ़ने पर बादल बनने और बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. राजस्थान में इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के बजाय इसी मौसमी सिस्टम का असर प्रमुख रहने की संभावना है. लोगों को सलाह है कि बारिश या आंधी के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और मौसम से जुड़ी ताजा चेतावनियों पर नजर रखें.