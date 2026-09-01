Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में फिर शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर, 2 सितंबर से बदलेगा मौसम, भीगेगा कोना-कोना!

राजस्थान में फिर शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर, 2 सितंबर से बदलेगा मौसम, भीगेगा कोना-कोना!

Rajasthan Weather: राजस्थान में 2 सितंबर से मौसम फिर करवट लेने वाला है. भरतपुर-जयपुर संभाग में बारिश का नया दौर शुरू होगा. 4 से 7 सितंबर तक कोटा समेत कई संभागों में गरज-चमक और कहीं-कहीं तेज से भारी बारिश के आसार हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 01, 2026, 05:14 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 05:14 PM IST
राजस्थान में फिर शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर, 2 सितंबर से बदलेगा मौसम, भीगेगा कोना-कोना!
Image Credit: राजस्थान में 2 सितंबर से मौसम फिर करवट लेने वाला है.

Rajasthan Weather Update: 1 सितंबर 2026 की शाम के बाद राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) अब पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों को बढ़ा सकता है. मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 2-3 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है. वहीं 4 से 7 सितंबर के बीच कई संभागों में गरज-चमक के साथ बारिश बढ़ सकती है.

2 सितंबर से फिर बरसेंगे बादल
2 सितंबर को भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं. इसके बाद 3 सितंबर को भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है. पूर्वी राजस्थान में बने मौसम के सिस्टम के असर से बादल छाने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. हालांकि, हर जिले में एक जैसी बारिश होने की उम्मीद नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

4 से 7 सितंबर तक बढ़ेगा बारिश का दौर
4 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है. इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश के साथ भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है.

पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून
दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में फिलहाल मानसून ज्यादा सक्रिय होता नजर नहीं आ रहा है. यहां आने वाले दिनों में कमजोर मानसूनी परिस्थितियां बनी रहने की संभावना है. हालांकि 4 से 6 सितंबर के बीच बीकानेर संभाग और शेखावाटी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यानी पूर्वी राजस्थान की तुलना में पश्चिमी इलाकों में बारिश का असर कम रहने के आसार हैं.

आंधी-गरज के दौरान रहें सावधान
बारिश के साथ कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति भी बन सकती है. फिलहाल दिए गए अपडेट में किसी जिले के लिए अलग से येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट की जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में मौसम खराब होने पर खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर निर्माण वाली जगहों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. तेज गरज के दौरान घर के अंदर रहना और बिजली के उपकरणों से सावधानी बरतना जरूरी है.

8 सितंबर से फिर कमजोर होगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 8 सितंबर से राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में दोबारा कमी आने की प्रबल संभावना है. यानी अगले कुछ दिनों में बारिश का दौर बढ़ने के बाद मौसम फिर धीरे-धीरे शांत हो सकता है. फिलहाल सबसे ज्यादा नजर 2 सितंबर से शुरू होने वाले नए दौर और 4 से 7 सितंबर के बीच होने वाली बारिश पर है.

पश्चिमी विक्षोभ का नहीं, WML का असर
इस बदलाव के पीछे फिलहाल पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया अहम भूमिका निभा रहा है. ऐसे सिस्टम से नमी बढ़ने पर बादल बनने और बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. राजस्थान में इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के बजाय इसी मौसमी सिस्टम का असर प्रमुख रहने की संभावना है. लोगों को सलाह है कि बारिश या आंधी के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और मौसम से जुड़ी ताजा चेतावनियों पर नजर रखें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में बारिश का इंतजार खत्म? 2 सितंबर से बरसेंगे बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में अलर्ट

राजस्थान में मानसून की चाल हुई धीमी, बारिश पर लगा ब्रेक! सितंबर में इस दिन से फिर बरसेंगे बादल

मानसून ने बदली चाल, बारिश पर लगा ब्रेक! राजस्थान में बढ़ी गर्मी, इस तारीख से फिर बरसेंगे बादल

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Weather
Rajasthan Weather Update
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में फिर शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर, 2 सितंबर से बदलेगा मौसम, भीगेगा कोना-कोना!
2
3
4
5