/राजस्थान में बंगाल की नमी और मानसूनी ट्रफ का असर, 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग के मुताबकि, प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भारी से अतिभारी बारिश के आसार हैं, जिसकों लेकर 21 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई हैं.

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मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं. मानसूनी ट्रफ भी राजस्थान के उत्तरी भाग से गुजर रही है, जिससे बादलों का घनत्व बढ़ा है और कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है.

बीते 24 घंटों में कैसा रहा मौसम?

बीते 24 घंटों में अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, करौली, बारां और झालावाड़ में अच्छी बारिश हुई. कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही. ग्रामीण इलाकों में खेतों में पानी भरने से खरीफ फसलों को राहत मिली है, हालांकि लगातार बारिश वाले इलाकों में सोयाबीन और उड़द की फसल को नुकसान पहुंच सकता है.

वहीं, जयपुर में सुबह से बादल छाए रहे और कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश दर्ज की गई. तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली. जयपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने के आसार हैं.

15 अगस्त तक जारी रह सकती है बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 11 और 12 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा. कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि 15 अगस्त तक मानसून की गतिविधियां बनी रह सकती हैं और प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

आगानी 3 घंटों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आगानी 3 घंटों के लिए झालावाड़, कोटा, बारां एवं सवाई माधोपुर जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर होने की संभावना है, जिसकों लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, पाली, राजसमंद, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू एवं टोंक जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इन जिलों येलो अलर्ट जारी किया गया है.

