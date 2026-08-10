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झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. मौसम विभाग ने झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर और करौली समेत आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 10, 2026, 05:31 AM IST | Updated:Aug 10, 2026, 05:31 AM IST
झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update 10 August: राजस्थान में मानसून के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम केंद्र जयपुर ने सोमवार सुबह तत्काल मौसम चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी में प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. IMD के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान कई जगहों पर मौसम सक्रिय रह सकता है. मौसम विभाग ने झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर और करौली जिलों तथा इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश के दौरान मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं भी चल सकती हैं.


सुबह-सुबह IMD ने जारी किया अलर्ट
मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी तत्काल मौसम चेतावनी के अनुसार यह अलर्ट 10 अगस्त 2026 को सुबह 4:22 बजे जारी किया गया. चेतावनी अगले करीब तीन घंटे के लिए वैध बताई गई है. यानी सुबह के शुरुआती घंटों में संबंधित जिलों के लोगों को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है. IMD ने बताया है कि बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ अचानक मौसम बदल सकता है. ऐसे में सुबह के समय घर से निकलने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

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झालावाड़-बारां से लेकर उदयपुर तक असर
येलो अलर्ट वाले जिलों में राजस्थान का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा प्रमुख रूप से शामिल है. झालावाड़ और बारां में बारिश की संभावना के साथ चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में भी मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है. वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सलूंबर में भी बादल बरस सकते हैं. इन इलाकों में मानसून के दौरान पहले से ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. अब एक बार फिर स्थानीय स्तर पर बारिश और तेज हवाओं का दौर बन सकता है. कुछ जगहों पर बारिश कम समय के लिए हो सकती है, जबकि आसपास के इलाकों में बादल अधिक सक्रिय रह सकते हैं.


करौली में भी बारिश और तेज हवा की संभावना
IMD की चेतावनी में करौली जिला और आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं. यहां भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन हो सकता है. मौसम विभाग ने अचानक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है. हालांकि यह चेतावनी किसी बड़े प्रभाव की ओर इशारा नहीं करती. IMD के बुलेटिन में येलो कैटेगरी के तहत सामान्य तौर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं बताया गया है. इसके बावजूद आंधी-बारिश के दौरान सावधानी बरतना जरूरी है, खासकर खुले स्थानों और पेड़ों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए.


पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें
मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय लोगों को पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने की सलाह दी है. अगर अचानक तेज हवा और बारिश शुरू होती है तो खुले मैदान, खेत या सड़क किनारे खड़े रहने के बजाय सुरक्षित स्थान पर जाना बेहतर होगा. बारिश के दौरान वाहन चलाने वाले लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए. अचानक तेज हवा के साथ बारिश होने पर सड़क पर दृश्यता कम हो सकती है. ऐसे में वाहन की रफ्तार नियंत्रित रखना और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगह रुकना ज्यादा बेहतर रहेगा.


बाकी राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?
IMD के जारी नक्शे के अनुसार राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल किसी बड़े मौसम अलर्ट का संकेत नहीं है. प्रदेश के बड़े हिस्से को 'कोई चेतावनी नहीं' वाली श्रेणी में रखा गया है. यानी बारिश की गतिविधि मुख्य रूप से उन जिलों और आसपास के इलाकों तक सीमित रहने की संभावना है, जिन्हें येलो अलर्ट में शामिल किया गया है. फिलहाल मौसम विभाग की नजर दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के इन जिलों पर है. आने वाले घंटों में स्थानीय मौसम की स्थिति के आधार पर बारिश और आंधी की गतिविधि में बदलाव हो सकता है. ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वे स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें.


अभी किन जिलों को अलर्ट?
झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर और करौली तथा आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और 30-40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. फिलहाल इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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