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राजस्थान में आज थोड़ी थमेगी बारिश की रफ्तार, बस इन जिलों में बादल बरसने का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ने लगी हैं. मौसम विभाग के अनुसार 10 से 16 जुलाई के बीच अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि आज कुछ जिलों में मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 10, 2026, 05:51 AM|Updated: Jul 10, 2026, 05:51 AM
राजस्थान में आज थोड़ी थमेगी बारिश की रफ्तार, बस इन जिलों में बादल बरसने का येलो अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले कई दिनों से सक्रिय मानसून अब कमजोर पड़ने लगा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र के अनुसार बुधवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज बौछारों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, टोंक, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.


10 से 16 जुलाई तक कमजोर रहेगा मानसून

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मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई से प्रदेश में मानसून की सक्रियता में और कमी आने की संभावना है. इसके चलते पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान के भी अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. व्यापक और अच्छी बारिश की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है.


बढ़ेगा तापमान, उमस करेगी परेशान

मानसून कमजोर होने के कारण प्रदेश में दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा सकता है. बारिश कम होने से कई जिलों में उमस भी बढ़ेगी, जिससे लोगों को गर्मी का अधिक एहसास होगा. विशेष रूप से जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों में दिन के समय तेज धूप और उमस परेशान कर सकती है.


किसानों और आमजन के लिए सलाह

मौसम विभाग ने जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, वहां लोगों को मेघगर्जन के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है. तेज हवाओं को देखते हुए कमजोर ढांचों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है. किसानों को भी खेतों में कार्य करते समय मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.


आगे कब बढ़ सकती है बारिश?

फिलहाल 10 से 16 जुलाई के बीच प्रदेश में मानसून कमजोर रहने का अनुमान है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यदि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई नया मौसम तंत्र सक्रिय होता है, तभी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की ओर से जारी होने वाले अगले अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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