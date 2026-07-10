/राजस्थान में आज थोड़ी थमेगी बारिश की रफ्तार, बस इन जिलों में बादल बरसने का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले कई दिनों से सक्रिय मानसून अब कमजोर पड़ने लगा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र के अनुसार बुधवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज बौछारों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, टोंक, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.



10 से 16 जुलाई तक कमजोर रहेगा मानसून

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई से प्रदेश में मानसून की सक्रियता में और कमी आने की संभावना है. इसके चलते पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान के भी अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. व्यापक और अच्छी बारिश की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है.



बढ़ेगा तापमान, उमस करेगी परेशान

मानसून कमजोर होने के कारण प्रदेश में दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा सकता है. बारिश कम होने से कई जिलों में उमस भी बढ़ेगी, जिससे लोगों को गर्मी का अधिक एहसास होगा. विशेष रूप से जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों में दिन के समय तेज धूप और उमस परेशान कर सकती है.



किसानों और आमजन के लिए सलाह

मौसम विभाग ने जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, वहां लोगों को मेघगर्जन के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है. तेज हवाओं को देखते हुए कमजोर ढांचों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है. किसानों को भी खेतों में कार्य करते समय मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.



आगे कब बढ़ सकती है बारिश?

फिलहाल 10 से 16 जुलाई के बीच प्रदेश में मानसून कमजोर रहने का अनुमान है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यदि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई नया मौसम तंत्र सक्रिय होता है, तभी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की ओर से जारी होने वाले अगले अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!