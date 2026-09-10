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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 13-14 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 10 सितंबर को राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. 11 सितंबर से पूर्वी हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. 12-15 सितंबर के बीच बारिश बढ़ेगी और 13-14 सितंबर को कोटा संभाग में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 10, 2026, 08:31 AM IST | Updated:Sep 10, 2026, 08:31 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 13-14 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: File

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है. आज 10 सितंबर गुरुवार को मौसम फिलहाल शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है. 9 सितंबर को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

10 सितंबर के लिए पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. यानी इस दिन प्रदेश में व्यापक बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा.

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10 सितंबर को किसी जिले में चेतावनी नहीं
मौसम विभाग के जारी जिला-वार चेतावनी पूर्वानुमान में 10 सितंबर के लिए पूर्वी राजस्थान के जिलों में कोई चेतावनी नहीं दी गई है. पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भी 10 सितंबर के लिए किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.


11 सितंबर से फिर सक्रिय हो सकता है मौसम
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के आसपास 11 सितंबर को नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में 11 सितंबर से हल्की से मध्यम बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है.

दैनिक पूर्वानुमान में 11 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना भी दी गई है. इसके बाद 12 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है.

12 से 15 सितंबर तक बढ़ेगी बारिश
12 से 15 सितंबर के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. खासतौर पर 13 और 14 सितंबर को कोटा संभाग तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में भी 13 से 15 सितंबर के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.

इन जिलों में आगे चेतावनी
जिला-वार पूर्वानुमान के अनुसार 12-13 सितंबर के दौरान कई पूर्वी राजस्थान के जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की झोंकेदार तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. इनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर सहित कई जिले शामिल हैं. कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन-वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी भी दर्ज है.


पश्चिमी राजस्थान में 12-13 सितंबर के दौरान पाली और जालौर समेत कुछ जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है.

किसानों और आम लोगों के लिए जरूरी सावधानी
10 सितंबर को मौसम सामान्य रहने की संभावना है लेकिन 12 सितंबर के बाद बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. विशेषकर 13-14 सितंबर को कोटा संभाग और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी होगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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