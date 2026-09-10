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राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून: अगले 5 दिन भारी, 13-14 सितंबर को इन जिलों में मूसलाधार बारिश!

Rajasthan Weather: 10 सितंबर को राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत हैं. 11 सितंबर से भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में बारिश शुरू हो सकती है. 12-16 सितंबर तक बारिश बढ़ेगी, जबकि 13-14 सितंबर को कोटा-उदयपुर में भारी बारिश के आसार हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 10, 2026, 05:21 PM IST | Updated:Sep 10, 2026, 05:21 PM IST
राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून: अगले 5 दिन भारी, 13-14 सितंबर को इन जिलों में मूसलाधार बारिश!
Image Credit: 10 सितंबर को राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत हैं.

Rajasthan Weather Update: 10 सितंबर की शाम तक राजस्थान में मानसून को लेकर राहत भरा अपडेट सामने आया है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है. उत्तरी बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाके में 10 सितंबर को नया कम दबाव का क्षेत्र बन गया है. इसके असर से 11 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है.

11 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम
11 सितंबर को भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. यानी अगले दिन से पूर्वी राजस्थान में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है. कई जगह बादल छाने और बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं. हालांकि, दिए गए मौसम अपडेट में 11 सितंबर के लिए किसी जिले में येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी होने की जानकारी नहीं दी गई है.

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12 से 16 सितंबर तक बढ़ेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 16 सितंबर के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ और हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस दौरान मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है. आने वाले दिनों में पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

13-14 सितंबर को भारी बारिश के आसार
13 और 14 सितंबर को कोटा और उदयपुर संभाग के साथ आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. इन दो दिनों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत ज्यादा रहने की संभावना है. ऐसे में निचले इलाकों और जलभराव वाले स्थानों पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी. इस अपडेट में इन दिनों के लिए भी येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट की पुष्टि नहीं की गई है.

पश्चिमी राजस्थान में भी होगी बारिश
पश्चिमी राजस्थान के मौसम की बात करें तो 13 से 15 सितंबर के बीच बीकानेर संभाग में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं जोधपुर संभाग के जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. यानी अगले कुछ दिनों में बारिश का असर केवल पूर्वी राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिमी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर मौसम बदलेगा.

पश्चिमी विक्षोभ और आंधी का क्या असर?
10 सितंबर के इस मौसम अपडेट में पश्चिमी विक्षोभ, आंधी या गरज-चमक को लेकर अलग से कोई ताजा चेतावनी नहीं दी गई है. फिलहाल मौसम में बदलाव की मुख्य वजह उत्तरी बंगाल की खाड़ी और आसपास बना नया कम दबाव का क्षेत्र बताया गया है. इसी सिस्टम के असर से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

बारिश के दौरान ऐसे रखें सावधानी
बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. तेज बारिश होने पर जलभराव वाले रास्तों से निकलने में सावधानी बरतें. मौसम खराब होने पर अनावश्यक यात्रा से बचना बेहतर रहेगा. किसानों और पशुपालकों को भी स्थानीय मौसम अपडेट देखते रहने और तेज बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जाती है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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