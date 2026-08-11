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कोटा, जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा समेत इन शहरों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी, पढ़ें 11 अगस्त का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने सीकर, जयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, दौसा, कोटा, बारां और अजमेर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले तीन घंटे के दौरान इन जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 11, 2026, 05:54 AM IST | Updated:Aug 11, 2026, 05:54 AM IST
कोटा, जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा समेत इन शहरों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी, पढ़ें 11 अगस्त का वेदर अपडेट
Image Credit: AI Generated Image

Rajasthan Weather Update 11 August: राजस्थान में मानसून के बीच मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. कहीं बादल बरस रहे हैं तो कहीं उमस के बीच अचानक मौसम बदल रहा है. इसी बीच मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए तत्काल मौसम चेतावनी जारी की है. सीकर, जयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, दौसा, कोटा, बारां और अजमेर जिले तथा इनके आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है.


मौसम विभाग की ओर से जारी NOWCAST Weather Warning में इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट दिया गया है. चेतावनी के मुताबिक कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है. इसके साथ ही आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

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अगले तीन घंटे मौसम पर नजर रखना जरूरी

मौसम विभाग की यह चेतावनी 11 अगस्त 2026 को सुबह 4 बजे जारी की गई, जो अगले तीन घंटे के लिए वैध बताई गई है. विभाग के अनुसार सीकर, जयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, दौसा, कोटा, बारां और अजमेर जिलों के कुछ हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है. ऐसे में सुबह के समय घर से निकलने वाले लोगों को स्थानीय मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है. खासकर खुले इलाकों, खेतों और सड़क पर सफर करने वाले लोगों को आकाश में बादल छाने या गरज-चमक शुरू होने पर सतर्क रहने की जरूरत है.


30 से 40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से हवा
बारिश के साथ तेज हवाएं भी परेशानी बढ़ा सकती हैं. मौसम विभाग के अलर्ट में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में अचानक तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो सकती है. तेज हवाओं के दौरान पेड़, बिजली के तार, होर्डिंग और अस्थायी ढांचे प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए मौसम खराब होने की स्थिति में लोगों को खुले स्थानों पर अनावश्यक रूप से खड़े रहने से बचना चाहिए.


आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी
बारिश के अलावा इस अलर्ट में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली की संभावना भी बताई गई है. बिजली चमकने के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. खुले मैदान, खेत, पेड़ के नीचे या पानी वाले स्थानों के पास खड़े होने से बचना चाहिए. अगर बारिश के साथ तेज गरज-चमक शुरू हो जाए तो सुरक्षित भवन के अंदर रहना बेहतर है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी से जुड़े लोगों को मौसम साफ होने तक अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.


जयपुर और आसपास के इलाकों में भी नजर
येलो अलर्ट में जयपुर का नाम भी शामिल है. राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के साथ कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है. हालांकि अलर्ट का मतलब पूरे जिले में भारी बारिश होना नहीं है. मौसम विभाग ने कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. राजस्थान में मानसून के दौरान स्थानीय स्तर पर मौसम तेजी से बदलता है. एक ही जिले के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि दूसरे हिस्से में मौसम सामान्य रह सकता है. इसलिए जिलेवार और स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी है.


लोगों को सावधानी बरतने की सलाह
मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच लोगों को मौसम खराब होने पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है. वाहन चालकों को तेज हवा और बारिश के दौरान रफ्तार नियंत्रित रखने की जरूरत है. वहीं, बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए. फिलहाल मौसम विभाग की नजर राजस्थान के इन इलाकों पर बनी हुई है. सीकर, जयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, दौसा, कोटा, बारां और अजमेर में अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश, मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर मौसम की तीव्रता में बदलाव भी संभव है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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